Poly komt met nieuwe noisecancelling headset Voyager Focus 2

Poly komt met Voyager Focus 2. Deze nieuwe headset heeft Acoustic Fence-technologie en Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancellation, zodat je zo min mogelijk last hebt van omgevingsgeluid en volledig kunt focussen op je gesprek.

Voyager Focus 2 is een Bluetooth-headset die volgens Poly makkelijk is in gebruik. John Lamarque, vicepresident en general manager van de voice collaboration & professional headset businessunit bij Poly: “In dit tijdperk waarin je overal kunt werken en achtergrondgeluiden van alle kanten komen, zagen we een kans voor de nieuwe Voyager Focus 2-headset.”

Voyager Focus 2 is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld thuiswerken in een wat drukke omgeving, of die op een callcenter werken. Dankzij de noise-cancelling microfoons met Acoustic Fence-technologie zijn dit Poly’s beste apparaten als het gaat om de onderdrukking van achtergrondgeluid. Dit verbetert de kwaliteit van de audio, waardoor je elkaar sneller beter kunt verstaan en de communicatie efficiënter verloopt. Er zijn drie keuzes: hoog, midden en uit, waardoor je altijd het juiste niveau van geluidsdemping hebt.

Slimme headset

Er is echter meer, want Voyager Focus 2 is een slimme headset. Hij heeft bijvoorbeeld een Dynamic Mute Alert die je laat weten wanneer je op mute staat en toch praat. Er is een oorschelplampje om te laten zien dat je in gesprek bent, wat handig is voor de mensen om je heen. Dankzij slimme sensoren kun je je muziek pauzeren of afspelen, of een gesprek aannemen. De headset weet zelfs hoe jij je headset draagt en kan tussen links en rechts wisselen qua audio.

De levensduur van de batterij is geüpgraded, waarbij Poly een gespreksduur van tot negentien uur belooft. Je kunt hem echter ook bedraad gebruiken. De Voyager Focus 2 UC-headset kan verbinden met smartphones en PC’s en Macs via de BT700-USB-adapter. Het is ook mogelijk om de headset met een vaste telefoon te verbinden. Voyager Focus 2 heeft de Microsoft Teams Open Office-specificatie voor premium microfoons gekregen en bevat een Teams-knop om direct in de tool van Microsoft te komen. Hij is ook direct te gebruiken met Zoom. Poly Lens-ondersteuning behoort ook tot de mogelijkheden, wat het makkelijker maakt voor een IT-afdeling om iemand op afstand te helpen.

De Voyager Focus 2 komt bovenop de Voyager Focus UC-lijn, die wereldwijd te koop is en blijft. De Voyager Focus 2-headset is vanaf nu verkrijgbaar. Je kunt bij aanschaf van de Voyager Focus 2 een draaghoes verwachten, zodat je de headset veilig en wel kunt transporteren.

Tip: Review: Polycom Studio – universele videoconferentie-oplossing