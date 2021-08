Nieuwste Android, 12 Beta 4, brengt Platform Stability

Android 12 Beta 4 is uitgekomen, de laatste fase voor de volledige release. Ontwikkelaars kunnen zich nu richten op compabiliteit, onder andere met de nieuwe gebruikersinterface, prestatieverbeteringen en privacy- en beveiligingsverbeteringen.

“Voor ontwikkelaars brengt Beta 4 ons naar Platform Stability, wat betekent dat de API’s van Android 12 en alle app-gerichte gedragingen zijn voltooid,” zegt Dave Burke, VP Engineering bij Google. “Voor apps ligt de focus nu op compatibiliteit en kwaliteit. Het is tijd om op tijd te beginnen met het voorbereiden van jouw compatibele app-updates voor de officiële release later in het jaar.”

Google vraagt alle app- en game-ontwikkelaars om nu te beginnen met het testen van de laatste compatibiliteit en zich voor te bereiden om hun compatibiliteitsupdates zo snel mogelijk vóór de definitieve release te publiceren. “Voor alle ontwikkelaars van SDK’s, libraries, tools en game-engines is het nog belangrijker om nu te beginnen met testen en jouw compatibele updates zo snel mogelijk uit te brengen. Jouw downstream-app en game-ontwikkelaars kunnen worden geblokkeerd totdat ze je updates hebben ontvangen,” vult Burke aan.

Laatste ronde

Belangrijkste vernieuwingen zijn een nieuw dashboard in Instellingen om gebruikers te laten zien welke apps toegang hebben tot welk type gegevens en wanneer. Verder toont een indicator in de statusbalk wanneer een app de camera of microfoon gebruikt. Met nieuwe schakelaars in Snelle instellingen kunnen gebruikers de microfoon- en cameratoegang voor alle apps onmiddellijk uitschakelen. Google heeft een hele lijst met veranderingen en testonderwerpen online gezet.

De nieuwste bètaversie is nu verkrijgbaar, ook voor apparaten van sommige partners, zoals ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp en ZTE. Voor nog bredere tests kan men Android 12 Beta 4 proberen op Android GSI-afbeeldingen, of – zonder apparaat – op de Android Emulator. Beta 4 is ook beschikbaar voor Android TV.