Review: Samsung Galaxy Note 20 Ultra is goed, niet meer de beste

Nog niet zo lang geleden was de rolverdeling aan de top van de Androidmarkt vrij duidelijk. De Samsung Galaxy Note was ieder jaar de beste en meest uitgebreide Androidsmartphone; de rest kwam daar achteraan. Dat geldt niet per se meer voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, hoewel de smartphone voor menig zakelijk gebruiker mogelijk nog wel de beste is. In deze review vertellen we je er alles over.

Dé grote onderscheidende factor van de Galaxy Note tegenover zijn concurrenten is de S-Pen. Een slimme stylus waarmee je bijvoorbeeld op het toestel kunt tekenen, aantekeningen kunt maken en contracten kunt ondertekenen. Moet je dat vaak on-the-go doen? Dan heeft is de Samsung Galaxy Note 20 Ultra een ontzettend handig toestel. Maar zelfs als je die functies weinig gebruikt, is de S-Pen soms best handig.

Los van dat pennetje is de Note 20 Ultra vooral ook een van de meest uitgebreide Androidsmartphones die je op dit moment kunt vinden. Hij is waterdicht, kan draadloos opladen, heeft een uitgebreid en goed camerasysteem; noem maar op. Op papier is de Note 20 Ultra eigenlijk zo’n beetje de perfecte smartphone. Hoe dat in de praktijk precies zit, lees je hieronder.

Belangrijke specificaties

Scherm 6,9″ AMOLED, 1440×3088 pixels. 120Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Samsung Exyons 990 (2,73GHz octacore) Geheugen 12GB RAM, 256GB opslagruimte met microSD-slot Accu 4500mAh, 25W snelladen, (reverse) draadloos laden Software Android 10 met OneUI 2.5 Camera 108 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel 5x zoomcamera, 12 megapixel groothoekcamera. 10 megapixel frontcamera

Groot, groter, grootst

De Samsung Galaxy Note stampte in 2011 eigenhandig het segment van grote smartphones uit de grond. De grote smartphone is inmiddels al lang niet bijzonder meer en de bijbehorende term phablet verdween zelfs van het toneel. Maar Samsung laat met de Note 20 Ultra wel zien nog steeds in het concept te geloven. De smartphone is met zijn 6,9-inch scherm een van de grootste toestellen tot nu toe. Bovendien is de smartphone vrij dik en zwaar, waardoor hij niet altijd makkelijk handelbaar is.

Daar staat tegenover dat het grote scherm functioneel handig is, en dat de smartphone wel uitstekend in elkaar zit. De Note 20 Ultra heeft een matglazen achterkant en een aluminium frame. Hij is verkrijgbaar in zwart en de door ons geteste kleur ‘brons’. Het scherm is licht gebogen, er zit een klein gaatje bovenin het scherm voor de selfiecamera en het ontwerp is prachtig afgewerkt. De camerabobbel op de achterkant is nogal groot, maar gelukkig met een goede reden. Daarover later meer.

Functioneel is het ontwerp van de Note 20 Ultra uitstekend. De smartphone is IP68-waterdicht, kan met twee simkaarten of een simkaart en een geheugenkaart overweg en heeft een vingerafdrukscanner onder het scherm zitten. Je kunt er ook voor kiezen om de telefoon te ontgrendelen via gezichtsherkenning met de selfiecamera. Beide systemen werken fijn, hoewel ze net minder snel en accuraat zijn dan bij sommige concurrerende toestellen. De Galaxy Note 20 Ultra beschikt over stereospeakers die voor een smartphone erg indrukwekkend klinken. Ze produceren vol en ruimtelijk geluid en worden pas richting de hoogste volume-instelling een beetje schel.

S-Pen: Teken, selecteer en presenteer

Dé onderscheidende functie van de Samsung Galaxy Note is natuurlijk de S-Pen. Een slimme stylus met nauwkeurige digitizer die in de onderkant van de smartphone opgeborgen kan worden. Samsung is er dit jaar vooral trots op dat de S-Pen met een latency van 9ms een stuk sneller reageert dan voorheen, en heeft extra bedieningsgebaren toegevoegd. Beiden geen erg nuttige toevoegingen in onze ogen: het verschil in latency is praktisch gezien niet zo zinvol en die bedieningsgebaren gebruiken we in de praktijk eigenlijk bijna nooit.

Gelukkig was de S-Pen al erg nuttig. Wie op zijn telefoon wil tekenen heeft natuurlijk veel aan het pennetje, maar dat is slechts een kleine doelgroep. Wij vinden het vooral erg handig dat je met de pen makkelijk contracten kunt ondertekenen, aantekeningen kunt maken en snel een screenshot van een uitsnede van het scherm kunt maken. Samsung belooft in november bovendien met OneNote- en Outlook-integratie te komen voor met de S-Pen gemaakte notities, waardoor de accessoire nog zinvoller wordt.

De S-Pen is via bluetooth altijd verbonden met de Galaxy Note 20 Ultra, ook als hij wat verder van het toestel weg is. In combinatie met het knopje op de pen brengt dat handige mogelijkheden met zich mee. Als je een presentatie vanaf de smartphone laat zien kun je de pen gebruiken om door de presentatie te bladeren. Daarnaast kun je het pennetje als een afstandsbediening voor de camera gebruiken.

Gigantisch en mooi scherm

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra heeft een 6,9-inch QHD+ amoledscherm, en dat is een van de mooiste schermen die je in een smartphone kunt vinden. Het scherm is groot, scherp, helder en geeft kleuren prachtig weer. De witbalans is een beetje aan de koele kant, maar dat is dan ook meteen het enige kleine puntje wat op het scherm aan te merken is.

Met een verversingssnelheid van 120Hz is het scherm bijzonder vloeiend, maar dat mogen we tegenwoordig van een high-end smartphone verwachten. Het is niet mogelijk om beelden met 120Hz op de volledige QHD+ resolutie te renderen. Daardoor wordt in theorie niet de volledige capaciteit van de hardware benut, maar in de praktijk maakt het eigenlijk weinig uit.

De grote winst van een QHD+ oledscherm tegenover een full HD+ oledscherm zit hem erin dat kleurschifting die ontstaat door de afwijkende pixelindeling van zo’n scherm niet meer zichtbaar is. Dat voordeel blijft als de inhoud op full HD+ resolutie gerenderd wordt behouden. Wanneer je de Galaxy Note 20 Ultra op full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz instelt heb je dus eigenlijk optimaal beeld, en bespaar je nog wat batterij ook.

Presteert voldoende

12GB werkgeheugen en een moderne 2,73GHz-octacoreprocessor met 5G-ondersteuning. Op papier is de Galaxy Note 20 Ultra een van de krachtigste smartphones van het moment. Dat klopt in de praktijk ook wel, maar de Europese variant van de smartphone loopt net achter op de concurrentie. De Exynos 990-chip van het toestel is net wat minder krachtig dan de Snapdragon 865(+)-chipset van topsmartphones van andere merken, die ook in de Amerikaanse Note 20 Ultra te vinden is.

Daar komt bij dat de software van Samsung relatief zwaar is én in deze Note 20 Ultra zo nu en dan even kort vastloopt. Dat komt weinig voor en is niet echt vervelend, maar het totaalplaatje betekent wel dat de Note 20 Ultra net wat minder scoort dan toestellen als de OnePlus 8 Pro of Oppo Find X2 Pro. Het werkgeheugen van 12GB betekent wel dat de smartphone nu en in de toekomst klaar is om alle applicaties die je maar kunt bedenken goed naast elkaar te draaien.

Op batterijvlak loopt de Samsung Galaxy Note 20 Ultra nog wat verder achter. Het toestel heeft een 4500mAh-accu die snelladen tot 25W ondersteunt. Daarmee zit hij na een half uur laden ongeveer halfvol, terwijl sommige smartphones dan al bijna vol zitten. Bovendien zorgt de relatief kleine accucapaciteit er in combinatie met de onzuinige chipset van de smartphone voor dat hij niet heel lang meegaat. Met intensief gebruik kom je net de dag door met de smartphone. Dat is zeker voldoende, maar er zijn een heleboel smartphones die op accugebied meer marge bieden.

Draadloos laden kan de Note 20 Ultra trouwens tot 15 watt en reverse draadloos laden is ook mogelijk. Daarmee kun je de smartphone in een draadloze laadpad voor bijvoorbeeld je smartwatch of oordopjes veranderen, en dat is handig.

Software met veel extra’s

Samsung heeft zijn eigen OneUI 2.5-schil over Android 10 gelegd in deze Galaxy Note 20 Ultra. Dat is een uitgebreide en sterk aangepaste Androidschil, die handige functies toevoegt en er grafisch fraai uitziet. Wat we jammer vinden, is dat Samsung veel eigen software opdringt. Er is een eigen browser, Samsung heeft een eigen slimme assistent genaamd Bixby en het toestel heeft zelfs een eigen app-store naast de Google Play Store.

Daar staat tegenover dat Samsung ook, zeker op zakelijk vlak, heel wat handige software te bieden heeft. De Galaxy Note 20 Ultra kan via Samsung Knox bijvoorbeeld eenvoudig beveiligd en op afstand beheerd worden. Via DeX kun je de smartphone in een soort desktop-achtige omgeving op de computer gebruiken. Nieuw is dat dat nu ook draadloos op een televisie met Miracast-ondersteuning kan.

Helaas doet de Samsung Galaxy Note 20 Ultra niet mee aan het Android Enterprise Recommended programma. Werkt je bedrijf via Samsung Knox, dan is dat uiteraard geen probleem. Maar bedrijven die met de IT-services van Google werken kunnen op dit toestel bijvoorbeeld geen gebruik maken van zero-touch enrollment. De updategarantie van Samsung is dan wel weer goed: Samsung beloofde onlangs al zijn high-end smartphones waaronder de Note 20 Ultra 3 jaar van Android-upgrades te voorzien.

Uitstekende camera

De camera van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra steekt gelukkig niet alleen fysiek nogal uit; hij maakt ook foto’s van uitstekende kwaliteit. De Galaxy Note 20 Ultra heeft een 108-megapixel hoofdcamera, een 12-megapixel groothoekcamera en een 12-megapixel zoomcamera met 5x zoom. Een goede combinatie, want de hoofdcamera heeft voldoende resolutie om kleinere zoomniveau’s goed te kunnen oppakken, terwijl de 5x zoom-camera het mogelijk maakt om erg ver in te zoomen.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

Zoomcamera

Kwalitatief zijn de foto’s van de Galaxy Note 20 Ultra goed. Ze hebben veel detail, een hoge dynamische range en mooie kleuren, hoewel die kleuren soms wel wat aan de extreme kant zijn. Daar moet je van houden. De kleuren zijn erg consistent tussen de drie camera’s, dat heeft Samsung goed voor elkaar. Kwalitatief zijn de zoom- en groothoekcamera natuurlijk wat minder dan de hoofdcamera, maar ze scoren desondanks goed.

’s Avonds scoort de Note 20 Ultra nog steeds goed, hoewel de nachtmodus niet tot de top van de markt behoort. Foto’s zijn wat minder detailrijk in donkere gebieden en de witbalans valt vaak te geel uit.

Automatische modus

Nachtmodus

De smartphone filmt als je wilt in 8K, maar dat is niet aan te raden. Dat levert geen grote kwaliteitswinst op, maar zorgt wel voor minder goed gestabiliseerde video’s en grote bestanden. Gelukkig zijn de 4K-video’s die je met de Note 20 Ultra schiet wel erg mooi. Een mooie extra is de uitgebreide ‘professionele’ videomodus, waarin je uitgebreid de instellingen kan aanpassen voordat je een video schiet.

Voorop de Galaxy Note 20 Ultra zit een 10-megapixel frontcamera. Dat is geen bijzonder hoge resolutie, maar gelukkig schiet hij wel mooie plaatjes. De selfies zijn niet extreem detailrijk, maar hebben mooie kleuren en er is een best goede portretmodus beschikbaar. Een klein nadeel is dat de camera standaard een beetje ingezoomd staat, waardoor niet de optimale resolutie benut wordt.

Conclusie

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is zonder twijfel een uitstekende telefoon. Hij is snel en uitgebreid, heeft een prachtig scherm, een goede camera en een prachtig ontwerp. De S-Pen is de spreekwoordelijke kers op de taart die deze smartphone erg de moeite waard maakt voor wie bijvoorbeeld graag korte aantekeningen maakt op zijn telefoon of onderweg veel contracten tekent. Zelfs als je die functies niet gebruikt komt de S-Pen soms van pas.

Toch is de Galaxy Note 20 Ultra niet zonder meer de beste Androidsmartphone van het moment. De prestaties zijn bijvoorbeeld net niet het beste wat je kunt krijgen en de nachtmodus van de camera kan ook net niet meer mee. De prijs van 1149 euro is helaas ook niet mals. Bovendien is het voordeel tegenover de goedkopere Galaxy S20 Ultra voor mensen die geen S-Pen hoeven niet erg duidelijk. Sterker nog: de Note 20 Ultra heeft een kleinere batterij die minder snel kan opladen en geen grote pluspunten.

Zakelijk heeft de Note 20 Ultra los van zijn S-Pen op softwarevlak een aantal voordelen. Samsung Knox is – mits je organisatie het gebruikt – handig en uitgebreid en DeX kan ook van pas komen. De updategarantie van 3 jaar die Samsung biedt is voor een Android-smartphone erg goed. Daar staat tegenover dat de Galaxy Note 20 Ultra niet Android Enterprise Recommended is.