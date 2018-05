Dell Technologies profileert zich als groep om te voorzien in elke IT-behoefte

Techzine was te gast op Dell Technologies World, een evenement dat voor het eerst onder deze naam wordt georganiseerd. Voorheen was het Dell EMC World en daarvoor Dell World. Voorafgaand aan het evenement leek die naamswijziging niet zo belangrijk, tijdens het evenement werd duidelijk dat Dell Technologies zich veel meer als groep gaat profileren.

Dell Technologies is de moeder van alle bedrijven die in deze groep vallen. Onder Dell Technologies vallen bedrijven als Dell EMC, VMware, SecureWorks, Virtustream, Pivotal en RSI. Deze zeven bedrijven zijn volgens Dell Technologies de belangrijkste in de groep en kunnen gezamenlijk voorzien in elke IT-behoefte. Door oplossingen en producten van deze bedrijven te combineren kan elk bedrijf snel innoveren of zoals het tegenwoordig word genoemd, de digitale transformatie inzetten.

Inspelen op megatrends

Tijdens Dell Technologies World ging het vooral over de megatrends in de IT-markt en hoe zij daarop in kunnen spelen:

Immersive collaboration;

IoT en Data;

Multicloud;

Software Defined Everything;

AI en Machine Learning;

Alle bedrijven die actief bezig zijn om hun business te innoveren, door gebruik te maken van nieuwe innovatieve technologieën, zullen ongetwijfeld met één of meerdere van deze megatrends bezig zijn. Afhankelijk van het type bedrijf zal de ene megatrend belangrijker zijn dan de andere.

Met de zeven bedrijven onder Dell Technologies is het bedrijf in staat om met elke klant de dialoog aan te gaan over hun ontwikkelingen en welke innovatie of megatrend bij ze past. Belangrijker nog voor Dell Technologies, hoe oplossingen van de zeven bedrijven daarbij kunnen helpen. Daarnaast speelt snelheid een rol, overal waar je kijkt tijdens Dell Technologies gaat het over direct actie ondernemen. Afwachten, onderzoeken, testen, opnieuw beoordelen en daarna een keer uitrollen is niet meer van deze tijd. Natuurlijk moet je nog steeds testen, maar daarna vooral zo snel mogelijk innoveren, bij voorkeur in korte sprints. Daarnaast trachten alle Dell Technologies-bedrijven ervoor te zorgen dat zaken compatibel zijn en eenvoudig kunnen worden uitgerold of gemigreerd.

Wat ons is opgevallen is dat in elke categorie VMware een enorm belangrijke rol heeft. Als we kijken naar de huidige visie van Dell Technologies dan is VMware daar onmisbaar in, natuurlijk benadrukt Dell Technologies keer op keer dat het om die zeven bedrijven gaat, maar een gedeelte daarvan is in theorie nog wel vervangbaar. Bij VMware is dat een stuk minder. Snelle cloudadoptie vanuit je eigen datacenter is met VMware simpelweg het eenvoudigst, omdat bedrijven de meeste servers al wel gevirtualiseerd hebben.

Als we terugkijken naar geruchten in de markt, enkele jaren geleden zou VMware nog verkocht worden. Dat gaat in elk geval niet meer gebeuren. Dan zijn er ook nog geruchten over een beursgang van Dell Technologies of een zogenaamde reversed merger, waarbij VMware het grotere Dell Technologies overneemt. Dat klinkt op zich niet zo gek, als je kijkt naar de prominente rol van VMware. Of het ook gaat gebeuren? Vooralsnog niet, maar het zal ook niet veel veranderen. Het lijkt vooral een fiscaal/administratief trucje om de schuldenlast te verlagen. Qua organisatie, strategie en innovatietempo zal alles waarschijnlijk hetzelfde blijven, want het tempo ligt hoog. Echt concurrentie op deze grote schaal lijkt Dell Technologies ook niet te hebben. We zijn daarom benieuwd hoe andere grote techbedrijven uiteindelijk gaan reageren op deze innoverende techgigant, want dit tempo is voor de meeste niet bij te houden en dan kan er de komende jaren ineens veel veranderen, zeker als Dell Technologies steeds dominanter gaat worden.

Al we even kort stilstaan bij alle megatrends dan kunnen we die kort duiden in combinatie met de bedrijven in de Dell Technologies groep.

Immersive collaboration

In het kort gaat het er bij immersive collaboration om dat werknemers op elk moment, op elke locatie met elkaar kunnen samenwerken, zonder barrières. Werknemers moeten op een eenvoudige maar bovenal prettige manier met elkaar kunnen samenwerken. Natuurlijk begint dat met een pc of mobiel apparaat van Dell EMC, maar ook VMware met Workspace One kan hier een rol in spelen. Daarnaast speelt de cloud en beveiliging hier een grote rol in. De gegevens moeten centraal beschikbaar zijn en goed zijn beveiligd. Hier kunnen RSA Security en SecureWorks weer een rol in spelen. Met oplossingen van RSA Security kan je in huis je beveiliging monitoren, terwijl je SecureWorks als dienst kan afnemen om je systemen in de gaten te houden.

IoT en Data

Voor Dell Technologies is het Internet of Things een van de, of mogelijk de belangrijkste groeimarkt van het bedrijf. Dit bleek al eerder uit het interview met Hans Timmerman. Edge computing gaat in de nabije toekomst enorm groot worden en daar wil Dell Technologies een grote rol in spelen. Welke verwachtingen Dell Technologies precies heeft op dit onderwerp is niet duidelijk. Een duidelijke uitspraak willen ze hier niet over doen, behalve dat het een lang traject is om bedrijven hun business te laten innoveren met IoT-oplossingen die gebruikmaken van edge computing.

Uiteindelijk wil Dell EMC hier gewoon marktleider in worden. De oplossingen van VMware spelen hier een grote rol in, voornamelijk om al die IoT-toepassingen beheersbaar te houden. Bij edge-computing is de fysieke server die op locatie wordt toegepast pas het begin. Daar komt ook een stukje beheer bij kijken. Uiteindelijk moet die server ook kunnen omgaan met alle data die op locatie wordt verzameld. Daar komt Pivotal Cloud Foundry om de hoek kijken. Met Pivotal Cloud Foundry kan een complete PaaS-laag worden toegevoegd aan de Edge-computer. Sensoren kunnen worden uitgelezen en data kan worden geanalyseerd, met Pivotal kan er snel een applicatie worden gebouwd die kan omgaan met alle data. Pivotal biedt ondersteuning voor diverse grote programmeertalen en de focus ligt op snelle ontwikkeling.

We hebben tijdens Dell Technologies World wederom uitgebreid gesproken met Hans Timmerman, CTO van Dell EMC in Nederland. In dit gesprek gaat het vooral over de ambitie van Dell Technologies op het gebied van het Internet of Things en edge computing, gecombineerd met de andere bedrijven in de groep.

Multicloud

De afgelopen jaren hebben we gezien dat bedrijven razendsnel de cloud hebben geadopteerd, Soms strategisch en goed doordacht, maar soms ook in de vorm van een soort shadow IT. Inmiddels zijn we op het punt gekomen dat bedrijven kiezen voor een uitgebreide cloudstrategie en daarin speelt multicloud een grote rol. Veel grote bedrijven willen niet afhankelijk zijn van één cloudprovider, ze willen gebruikmaken van meerdere clouds of de public cloud gecombineerd een eigen private cloud die on-premise draait.

VMware speelt hierin een grote rol. Met VMware kan een bedrijf eenvoudig gevirtualiseerde omgevingen draaien in verschillende clouds en deze verplaatsen tussen de verschillende cloudomgevingen. Recent is VMware Cloud on AWS beschikbaar gekomen in Europa, waardoor bedrijven razendsnel ook VM’s kunnen pushen in een public cloud omgeving van AWS.

Nieuwe server oplossingen

Tijdens Dell Technologies World heeft Dell weer een aantal nieuwe servers gepresenteerd, waar bedrijven hun eigen cloud op kunnen draaien of waarmee AI en machine learning kunnen worden toegepast. Er was ook behoorlijk veel aandacht voor de VXRail, VXBox en VXRack producten. Hoewel het implementeren van VM’s bij een van de grote cloudproviders zeer eenvoudig werkt, is het nog steeds een stuk goedkoper om de basisbehoefte van je cloudomgeving af te dekken in een on-premise omgeving of in een lokaal datacenter. Voor testomgevingen en piekbelastingen zijn de grote public cloud providers uiteraard zeer geschikt.

Software Defined Everything

VMware presenteerde daarnaast tijdens Dell Technologies World de beschikbaarheid van NSX in Azure. Met NSX kan je een software defined network bouwen op een software defined datacenter. Het is hiermee mogelijk om één netwerk te hebben, waarbij de servers on-premise staan, maar ook in Azure en in AWS. Je hebt dus als het ware één cloudomgeving die op drie verschillende clouds wordt gehost. Redundantie is hiermee goed afgedekt en bij eventuele storingen is het eenvoudig uitwijken.

Door gebruik te maken van VMware is het zeer eenvoudig om een virtual machine te verplaatsen van de ene cloudomgeving naar de andere. Het is tevens mogelijk om data te synchroniseren, zodat bij een storing binnen een minuut een virtual machine kan worden opgestart op een andere locatie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een VMware-oplossing, of van een van de vele availability oplossingen van derde partijen. Producten van bijvoorbeeld Commvault en Veeam kunnen prima overweg met de API’s van VMware.

Met de opkomst van het Internet of Things en de vele kleinere datacenters en edge computing gaan we nog veel meer software defined voor onze kiezen krijgen. Die fysieke hardware en netwerkapparatuur werkt prima, maar is vaak krachtig genoeg om voor veel meer toepassingen in te zetten. Dan is die softwarelaag er bovenop wel zo prettig. Op die manier kan alles software managed worden en hoeft hardware niet meer dedicated ingezet te worden.

AI en Machine Learning

Tijdens Dell Technologies World speelde kunstmatige intelligentie (AI) samen met machine learning een grote rol. We spraken al eerder over data in dit artikel, maar ook bij dit onderwerp hadden we data wel kunnen meetellen. AI en machine learning zijn namelijk waardeloze technologieën zonder data. Als bedrijf heb je eerst een zogeheten datalake nodig om AI en machine learning te kunnen toepassen.

Gelukkig hebben de meeste bedrijven bewust of onbewust een enorme hoeveelheid data in handen. De kunst is alleen om die data goed beschikbaar te maken voor AI en machine learning. Met wat structuur en misschien een betere verzamelmethode kunnen bedrijven zeer eenvoudig hun data inzetten om te innoveren. Uit data valt vaak enorm veel waardevolle informatie te halen om processen te verbeteren, meer geld te verdienen of soms zelfs nieuwe markten te vinden.

Om die data-analyse te doen kan je AI en machine learning inzetten. Je hebt daarvoor ook krachtige hardware nodig. Tijdens dit evenement heeft Dell Technologies twee nieuwe servers gepresenteerd die specifiek met dat doel zijn ontworpen. Het zijn de meest krachtige oplossingen voor AI. Met deze hardware kan menig datalake uit worden gepluisd.

Conclusie na drie dagen Dell Technologies

We zijn het afgelopen jaar een aantal keer bij Dell Technologies of één van de zeven dochters op bezoek geweest. We hadden al wel een globaal beeld welke kant het op bewoog, maar het kwam allemaal prima samen tijdens Dell Technologies World. Het innovatietempo ligt extreem hoog, de bedrijven vullen elkaar perfect aan en eigenlijk kan Dell Technologies alle IT-oplossingen bieden die een bedrijf maar nodig kan hebben.

Het enige wat Dell Technologies niet heeft is een eigen public cloud, maar dat hoeft ook niet. Het heeft partnerships met Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud en Microsoft Azure. Veel meer smaken heb je niet nodig. Het is niet nodig om hiermee te concurreren, want Dell Technologies biedt uiteindelijk alles aan om effectief gebruik te maken van deze cloudplatformen.

Concurrentie heeft het bedrijf op dit brede vlak niet. HP Inc en HPE concurreren met Dell op het servervlak, Citrix biedt wat concurrentie in de virtualisatiemarkt, er zijn wat beveiligingsbedrijven die prima met RSA en SecureWorks kunnen concurreren, maar overall kan niemand vanuit één organisatie zo’n breed technologieportfolio bieden. We zijn vooral benieuwd of Dell Technologies dit tempo vol kan houden en waar ze over een jaar staan.