Salesforce Lightning laat enterprises apps bouwen met lowcode-platform

Met Salesforce Lightning kunnen enterprisebedrijven zelf applicaties ontwikkelen die direct inhaken op hun Salesforce-omgeving, of dit nou een sales, commerce of marketing omgeving is. De integratie tussen Salesforce Lightning en de Salesforce-producten is zo optimaal mogelijk gemaakt.

Recent waren we op bezoek bij Salesforce om te praten over zijn innovaties op het gebied van lowcode. Met Salesforce Lightning biedt het bedrijf organisaties namelijk de mogelijkheid om zelf apps te ontwikkelen zonder enige programmeerkennis. In het verleden spraken we ook al meerdere malen met Mendix en OutSystems, die ook beide lowcode-platformen in de markt zetten.

We hebben inmiddels gemerkt dat elke lowcode specialist zo zijn eigen expertise heeft. OutSystems mikt vooral op enterprises die legacy systemen willen vervangen of integreren in nieuwe innovatieve oplossingen. Daarvoor moeten die oude systemen vaak worden gekoppeld en daar is bij de ontwikkeling van legacy-applicaties vaak geen rekening mee gehouden. Mendix weet enorm te profiteren van de samenwerkingen met bijvoorbeeld IBM en SAP, waarbij bijvoorbeeld SAP-klanten apps kunnen ontwikkelen die de oplossingen van SAP verbetert of uitbreidt.

Nu is het dus de beurt aan Salesforce Lightning. Waar we vooral benieuwd naar waren is hoe onafhankelijk Lightning is van Salesforce. Met Mendix en OutSystems kan je in principe applicaties ontwikkelen die nergens mee koppelen of een uitbreiding zijn. Bij Salesforce Lightning zijn alle apps wel echt een verlengstuk van een Salesforce-omgeving. Wat dat betreft is Lighting wel echt anders dan de eerder genoemde.

Applicaties die worden ontwikkeld met Lightning draaien ook standaard in de Salesforce Cloud en kunnen bijvoorbeeld niet on premise worden gedraaid, iets wat de concurrentie wel biedt.

Salesforce is al enorm modulair en uitbreidbaar, Lightning voegt laatste stuk toe

Tijdens de gesprekken die we met Salesforce voerden over de producten en de mogelijkheid om je Salesforce omgeving uit te bouwen, benadrukte het bedrijf dat de meeste klanten een omgeving op maat hebben zonder Lightning. Met de metadata configuratie van alle Salesforce producten is het voor bedrijven al mogelijk om omgevingen echt helemaal op maat te maken voor hun sector of business case.

Wanneer een onderneming een losstaande applicatie wil met een specifieke of hele beperkte functionaliteit, dan komt Lightning pas om de hoek kijken. Dat betekent overigens niet dat Lightning niet populair is, menig enterprise organisatie of grote integrator werkt ermee. Volgens Salesforce zijn er al meer dan 7 miljoen applicaties gebouwd. Deze applicaties kunnen naar wens ook gedeeld worden via een App Exchange (applicatiewinkel), wat uiteraard niet verplicht is. Uit de App Exchange zijn inmiddels zes miljoen apps gedownload. In totaal heeft Salesforce nu zo’n 4,3 miljoen ontwikkelaars op het Lightning platform.

Ook apps snel programmeren met Heroku

Salesforce heeft ervoor gekozen om met Salesforce Lightning een pakket te introduceren waarmee iedereen een app kan bouwen bovenop de Salesforce-oplossingen. Deze oplossing beschikt over zogenaamde drag en drop interfaces, waarmee apps razendsnel in elkaar worden gezet. Natuurlijk werkt dit voor veel klanten prima, maar als je echt iets geavanceerds wil dan is het soms te beperkt. Dan moet er wel degelijk geprogrammeerd worden.

Voor die klanten heeft Salesforce Heroku geïntroduceerd. Hiermee is het mogelijk om apps te bouwen bovenop het Salesforce-platform, maar dan wel in je eigen favoriete programmeertaal. Met Heroku kan je nu apps ontwikkelen in Ruby, Node.js, Java, Python, Clojure, Scala, Go en PHP. Voldoende keuze, waardoor het een prima alternatief is.

Salesforce abonnement uitbreiden met Lightning of Heroku

Klanten die aan de slag willen met Salesforce Lightning of Heroku, zullen wel extra in de buidel moeten tasten. Beide pakketten zijn niet standaard inbegrepen bij andere Salesforce-producten. Voor Salesforce Lightning is het instaptarief 25 euro per maand per gebruiker. Dat gaat omhoog naar 100 euro per maand per gebruiker voor een meer geavanceerde abonnementsvorm. Klanten die Lightning willen overslaan en direct met Heroku aan de slag gaan moeten 4000 euro per maand neertellen.