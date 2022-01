Hoe maak je je IT-infrastructuur geschikt voor de cloud?

Veel bedrijven hebben de weg naar de cloud al ingezet, maar volledig klaar en compatibel met de cloud zijn er nog maar weinig. Hoe zorg je er nu voor dat je IT-infrastructuur geschikt en optimaal ingericht is voor de cloud? Daar valt nog genoeg te leren. Of het nu gaat om je cloudomgeving, hyper converged infrastructure (HCI), end user computing (EUC), databases of security.

De weg naar de cloud is voor veel bedrijven een lange weg. Bedrijven die al wat langer bestaan hebben over het algemeen een aardige IT-legacy opgebouwd. Vaak bezitten ze een scala aan verouderde applicaties en infrastructuur die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Helaas zijn die applicaties niet zomaar geschikt om te worden gemigreerd naar de cloud. Tegelijk wordt vanuit de organisatie de druk opgevoerd dat er meer dan ooit moet worden ingezet op modernisatie. Daarvoor komen nu ook steeds vaker financiële middelen beschikbaar vanuit het management. Die financiële investering is welkom op de IT-afdeling, maar met geld kan je niet meteen al die uitdagingen tackelen.

Uiteindelijk heb je te maken met een IT-afdeling en een bepaalde hoeveelheid werknemers die de klus moet klaren. Extra mensen vinden blijft lastig, daarvoor is niet direct een oplossing. Verder heb je te maken met een complex applicatielandschap en verschillende infrastructuren, waarop je die applicaties moet migreren of zelfs vervangen. Voor veel bedrijven is dit een complexe tijdrovende klus en daarvoor zoekt men vaak een oplossing.

De complexiteit van IT migraties

Hoe kan je de de VM’s waarop de applicatie draait snel en efficiënt migreren? Dat is vaak lastig omdat een on-premise architectuur heel anders is dan de cloud infrastructuur. Ook is het nog even de vraag hoe goed bepaalde applicaties en databases werken binnen zo’n infrastructuur.

Als je alles één voor één moet doen kom je al snel uit op een omslachtig proces. Applicaties in kaart brengen en de bijbehorende infrastructuur mappen; van VM’s en containers tot databases. Vervolgens maak je een migratieplan, ga je alles goed testen, om het vervolgens uit te voeren. Dat stappenplan moet je vervolgens honderden keren herhalen. De gemiddelde organisatie heeft, afhankelijk van het formaat, honderden tot duizenden applicaties in gebruik.

Migraties van on-premise infrastructuur naar de cloud simpeler maken

Zo’n migratie moet eenvoudiger en sneller kunnen. Er zijn verschillende bedrijven die zich erop richten om dit probleem te tackelen. Eén van die bedrijven is Nutanix, dat heeft een IT-infrastructuur platform ontwikkeld dat geschikt is voor hybride en multi-cloud. Op het Nutanix platform kan je al je VM’s, containers en databases laten landen. Nutanix is een software-platform dat bovenop verschillende infrastructuren kan draaien; op een bare metal server in je eigen datacenter, of gewoon bovenop AWS, Google Cloud of Azure. Hierdoor werkt je infrastructuur zowel in je eigen datacenter als in de cloud hetzelfde en kan je eenvoudig migreren of opschalen naar de cloud bij piekbelasting.

Daarnaast heeft Nutanix de afgelopen jaren de nodige specialisaties toegevoegd, waardoor het platform ook geschikt is voor end user computing middels VDI (virtual desktop infrastructure) en DaaS (desktop as a service), maar ook voor het optimaal draaien van bijvoorbeeld databases met Nutanix Era.

Infrastructuur geschikt maken voor de cloud

De oplettende lezer zal nu denken, fijn, maar ik moet nog steeds een eerste migratie doen naar Nutanix, waardoor het eerder beschrevene probleem niet is opgelost. Ook daar heeft Nutanix iets op gevonden in de vorm van Nutanix Move. Move ondersteund veel hypervisors van concurrenten, waardoor het met 1 druk op de knop alle VM’s en containers kan migreren naar een Nutanix cluster. Voor grote organisaties kan die on-premise heel snel worden geregeld, om daarna de stap te maken naar de cloud. Ook hiervoor heeft Nutanix de nodige tools ontwikkeld, zoals Nutanix Beam, waarmee je kan zien in welke omgeving bepaalde VM’s het beste kunnen worden uitgerold, vanuit een performance of juist een kostenaspect.

Start je migratie goed met de Nutanix Week

Hoe je zo’n migratie precies moet aanpakken, kan je leren van andere IT-experts tijdens de Nutanix Week. Van 7 tot 11 februari organiseert Nutanix de talkshow serie Nutanix Week, en komen IT-experts van verschillende bedrijven aan het woord over hoe zij hun infrastructuur hebben gemigreerd en hoe ze gebruik maken van deze oplossingen. De talkshows zijn gespreid over vijf ochtenden waarin je elke dag in 45 minuten wordt bijgepraat over de beste aanpak. Je leert echt van de kennis en ervaringen van deze experts. Als IT-professional of decision maker kan je hier een beeld vormen en de eerste stappen zetten hoe je de migratie in jouw onderneming kan uitvoeren in 2022. Deelname aan de Nutanix Week is gratis.