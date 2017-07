Amerikaanse toppoliticus uit twijfels over overname Whole Foods door Amazon

Business

De belangrijkste politicus van de Democraten in het Amerikaanse Huis van afgevaardigden heeft zijn zorgen geuit over het plan van Amazon.com om supermarktketen Whole Foods Market Inc over te nemen. Hij probeert een hoorzitting te organiseren zodat gekeken kan worden wat de gevolgen van de geplande overname zijn voor consumenten.

Het nieuws van de overname van Whole Foods door Amazon werd in juni aangekondigd. Amazon maakte bekend 13,7 miljard dollar over te hebben voor de overname van de supermarktketen. Wat Amazon precies van plan is om te doen met de winkels en andere activa werd toen niet bekendgemaakt. Verwacht wordt dat Amazon op een nog grotere schaal boodschappen en maaltijden wil gaan bezorgen. Daarnaast werkt Amazon aan een concept van een supermarkt zonder kassa.

De Amerikaanse toppoliticus David Cicilline verzocht volgens persbureau Reuters afgelopen donderdag om die hoorzitting. Hij wil weten of de angst van investeerders en analisten – dat de overname de markt van supermarktketens, voedselleveringsdiensten en maaltijdpakketleveranciers op de kop zet – uit zal komen.

Toen de overname aangekondigd werd, leek het er vooral op dat Amazon daartoe kwam om zijn offline activiteiten uit te breiden. Amazon werkt op dit moment actief aan de uitrol van een concept voor supermarkten zonder kassapersoneel en de overname van Whole Foods kan dat proces versnellen. Verspreid over de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk heeft Whole Foods honderden winkels.

Voor Amazon, met zijn grote plannen, is die overname dus erg aantrekkelijk. Het bedrijf wil naar het schijnt zijn kassaloze supermarkten via het Verenigd Koninkrijk naar Europa brengen, dus de overname van Whole Foods past in die plannen.

De Amerikaanse overheid heeft overigens geen directe invloed bij deze overname, goedkeuring voor de overname moet worden gegeven door de Federal Trade Commission (FTC), die onafhankelijk van de overheid werkt. Wel worden leden van de FTC door de president benoemd, en Trump lijkt geen groot fan te zijn van Amazon.