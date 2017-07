Alphabet overtreft verwachtingen tweede kwartaal

Business

Alphabet, de organisatie achter Google, heeft zijn omzet van het tweede kwartaal bekendgemaakt. Met de omzet overtreft het de verwachtingen van Wall Street, ondanks een boete van 2,42 miljard euro voor machtsmisbruik.

Alphabet boekte een omzet van 26 miljard dollar, wat een 21 procent stijging betreft in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. Hiermee toont Alphabet een sterke groei aan. Het bedrijf had een netto inkomen van 3,52 miljard dollar, wat omgerekend naar aandelen 5,01 dollar per aandeel betreft.

Wall Street verwachtte een omzet van 25,65 miljard dollar in omzet en inkomsten van 4,49 dollar per aandeel. De verwachtingen van analisten voor het kwartaal daalden enorm na een boete van 2,42 miljard euro van de EU. Deze boete kwam als gevolg van een jarenlang onderzoek naar machtsmisbruik door Google. Wanneer deze boete niet wordt meegerekend, zegt Alphabet een omzet van 8,90 dollar per aandeel te hebben geboekt.

Daling cost-per-click, hogere reclame-inkomsten

Google’s reclame inkomsten zijn goed voor het grootste deel van de omzet in het tweede kwartaal. Google boekte namelijk een omzet van 25,76 miljard dollar, in vergelijking met 24,5 miljard dollar in het vorige kwartaal. De cost-per-click, het geld dat betaald wordt per klik op een advertentie, is met 26 procent gezakt ten opzichte van het jaar ervoor. De totale reclame-inkomsten van het bedrijf bedroegen 22,7 miljard dollar.

Google CEO Sundar Pichai benadrukte de groei in Google’s cloudsegment en het “enorme momentum” in de machine learning producten van de organisatie. Daarnaast deden Google’s hardware producten, zoals de Pixel phone, het goed in het tweede kwartaal.

Met uitzicht op het derde kwartaal, verwacht Wall Street non-GAAP inkomsten van 8,43 dollar per aandeel en een omzet van 26,7 miljard dollar voor Alphabet. Naar verwachting zal Google dit jaar nog hogere boetes ontvangen van de EU door twee lopende onderzoeken. Of dit invloed zal heeft op de verwachtingen, net zoals de huidige boete dit kwartaal had, is niet bekend.