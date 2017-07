‘Dit jaar nog veel hogere EU-boetes voor Google’

Business

Google staat nog wat te wachten. Het bedrijf kreeg al de hoogste boete ooit van de Europese Unie en volgens mensen bekend met de materie, is dit slechts het begin voor de Amerikaanse technologiereus. Er lopen nog twee onderzoeken naar Google en mogelijk komen daar ook gigantische boetes in.

Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van drie anonieme bronnen binnen de Europese Unie. Google kreeg vorige week een recordboete van 2,42 miljard euro voor het benadelen van de concurrentie in zijn zoekresultaten. Het plaatste zijn eigen prijsvergelijker erg prominent en dat leidde tot de boete.

Sinds enige tijd lopen er al twee andere onderzoeken, onder meer naar machtsmisbruik binnen Android en binnen AdSense, de advertentiedienst van Google. Volgens de bronnen van het persbureau zijn die onderzoeken vergevorderd, al “zou de Android-zaak wellicht pas eind dit jaar” afgerond worden.

Volgens bronnen van Reuters vragen de onderzoekers, die onder leiding van EU-commissaris Margrethe Vestager staan, nu experts om advies om hun zaak te controleren. Dat zou erop wijzen dat de onderzoeken steeds verder vorderen en dat men probeert mogelijke zwakke punten in het onderzoek te vinden, om die nog aan te pakken.

Beide persbureaus stellen dat er wel eens snel miljardenboetes kunnen volgen. Dat lag ook in lijn der verwachtingen, want Vestager noemde 2017 ooit het “G jaar”, waarin ze beslissingen wilde nemen over de zaken. De zoekgigant staat onder intens toezicht van de Europese Unie, omdat ze zo’n grote gebruikersschare heeft en dat leidt bij de EU eigenlijk altijd tot extra streng toezicht.

Het Android-onderzoek draait om het feit dat Google smartphonefabrikanten verplicht bepaalde Google-apps mee te installeren op Android-telefoons. Dat vindt de EU concurrentievervalsing en machtsmisbruik, vooral gezien het gigantische aandeel van Android op de wereldwijde mobiele markt. Wat AdSense betreft, zou Google gebruikers van die dienst verbieden om advertenties van derden te laten zien, waardoor de markt begrenst wordt.

Zowel Google als de Amerikaanse overheid zijn niet blij met de grote boetes. De Europese Unie legde bijvoorbeeld Apple al een boete van 13 miljard euro op, om te weinig betaalde belastingen. Nu zou de Amerikaanse regering zich met die zaak gaan bemoeien en mogelijk ook met de Google-zaak. De zoekgigant heeft al laten weten protest aan te tekenen tegen de boete van 2,42 miljard euro.