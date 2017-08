Android laat binnenkort batterijniveau Bluetooth-apparaten zien

Apps & Software

Google lijkt een functie toe te voegen aan Android waarmee gebruikers kunnen zien wat het batterijniveau van hun gekoppelde Bluetooth-apparaat is. Binnen het Android Open Source Project is namelijk ondersteuning voor “het ophalen van batterijniveau informatie van een verbonden apparaat” toegevoegd.

De functie werd gespot door XDA Developers en lijkt voor Google vooral een inhaalslag te zijn. Smartphonefabrikanten als Samsung, LG en OnePlus – allemaal Android-klanten – hebben zelf al een dergelijke functie ingebouwd. Het is nog onduidelijk hoe Google de functie straks wil implementeren. Wellicht krijgen gebruikers een notificatie als hun Bluetooth-apparaat bijna leeg is, of is er in de statusbalk ook een kleine indicator voor het batterijniveau van aangekoppelde apparaten te zien.

Om de functie aan het werken te krijgen, zullen gekoppelde apparaten die overigens wel moeten ondersteunen. Maar tijdens een Reddit Q&A eerder dit maand, stelde een ontwikkelaar die meewerkt aan Android O, dat er al een tijdje naar de functie gekeken wordt. “We kijken hiernaar en zijn blij te kunnen melden dat een aantal van onze hardwarepartners dit al ondersteunen.”

Als Google de functie dus uiteindelijk naar de gebruikersversie van Android brengt, zullen er vermoedelijk genoeg apparaten zijn die hem ondersteunen. De ontwikkeling hiervan is ook wel nodig, aangezien steeds meer dure smartphones niet meer beschikken over een koptelefooningang. Gebruikers kunnen dan – tenzij ze een connector gebruiken – enkel nog Bluetooth-apparaten gebruiken. Daarvoor is een indicator van het batterijniveau van de Bluetooth-apparaten fijn, want je wil om maar iets te noemen, halverwege een treinrit niet ineens zonder muziek komen te zitten.

Wanneer de functie naar Android komt is nog niet zeker. Vermoedelijk zal dat niet zijn met de release van Android O, want daarvan werd een week geleden nog de definitieve ontwikkelaarsversie vrijgegeven. Mogelijk zal de functie op een later moment als update naar Android komen, of bijvoorbeeld met de release van de volgende Google Pixel-telefoons.