‘Leveringstekorten bij iPhone 8, die geen vingerafdrukscanner krijgt’

Volgende week krijgen we de nieuwe iPhone 8 te zien. Apple zal dan niet alleen het nieuwe ontwerp tonen, maar ook een aantal nieuwe functies. Een vingerafdrukscanner onder het scherm lijkt daar nu definitief niet bij te horen. En mocht je enthousiast worden van het toestel, zou het wel eens kunnen dat je nog een tijdje moet wachten eer hij geleverd wordt.

Dat meldt The Wall Street Journal vandaag. De iPhone, die op 12 september onthuld wordt tijdens een Apple-evenement, bleek enkele problemen te hebben, waardoor de productie maar liefst een maand naar achteren geschoven werd. Dat lijkt te maken te hebben met de vingerafdrukscanner.

Volgens de Journal probeerde Apple de TouchID in het display van de iPhone 8 te integreren, maar lukte dat niet. In combinatie met de moeizame productie van de ingewikkelde OLED-schermen, lijkt dat ervoor gezorgd te hebben dat Apple de telefoon pas later in productie kon nemen dan gepland. Het gevolg is dat niet alleen de vingerafdrukscanner helemaal verdwijnt, maar er ook tekorten zullen zijn.

Grote tekorten

Verwacht wordt dat de iPhone 8 ervoor zal zorgen dat de vraag naar de telefoons flink stijgt. Maar doordat Apple zoveel later begon met de productie, “zullen er grote vertragingen in leveringen” zijn op het moment van lancering. Verrassend is dat niet: zulke berichten zijn er elk jaar weer en kloppen in meer of mindere mate. Soms heeft Apple er moeite mee de vraag naar bepaalde kleuren bij de benen, andere keren komt het enkel neer op wat problemen in de eerste weken.

De geruchten over leveringsproblemen concentreren zich enkel op de herontworpen iPhone. Wellicht dat mensen die voor de iPhone 7S en iPhone 7S Plus, die eveneens geïntroduceerd zullen worden dinsdag, er geen leveringsproblemen zullen zijn.

Nieuwe producten op dinsdag

Apple presenteert dinsdag sowieso de iPhone 8. Dat weten we ondertussen wel zeker. Het toestel, met ontwerp waarbij de voorkant vrijwel geheel door een scherm bedekt wordt, heeft onder meer gezichtsherkenning en kan draadloos opgeladen worden. Verder komen er vrijwel zeker ook een iPhone 7S en 7S Plus, nieuwe toestellen die interne upgrade krijgen ten opzichte van hun voorganger.

Verder zouden er nog twee andere Apple-producten gepresenteerd worden: een nieuwe Apple Watch, die zelfstandig kan bellen, en een Apple TV die van 4K-mogelijkheden voorzien is.