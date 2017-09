Apple houdt op 12 september presentatie: wat weten we al?

Mobile

Nadat er al een week geruchten over waren, is het nu zeker. Apple heeft op 12 september een evenement gepland staan, waarop het zeer waarschijnlijk de nieuwe iPhones onthult. Het evenement zal in het Steve Jobs Theater in Cupertino gehouden worden, in het nieuwe hoofdkantoor.

Meer details zijn er helaas niet, in de uitnodiging staat zoals gebruikelijk bij Apple verder niets. Desondanks hebben we een goede indruk van wat we kunnen verwachten tijdens de presentatie. Er zal niet alleen de iPhone 8 onthuld worden, maar ook een opvolger voor de iPhone 7 en iPhone 7 Plus. Daarnaast schijnt het bedrijf een vernieuwde Apple Watch met LTE-chip te onthullen en een Apple TVmet 4K-ondersteuning.

iPhone 8

Laten we beginnen met het apparaat waar we het meeste vanaf weten: de iPhone 8. De afgelopen weken lekten herhaaldelijk details uit, onder meer door een foutje van Apple zelf. Dat publiceerde, eerder dan gepland, de broncode van de HomePod-speaker. Mede daardoor weten we dat het de eerste iPhone met een OLED-scherm wordt en dat het display vrijwel de hele voorkant bedekt. Enkel bovenin zitten uitsparingen voor de camera, lichtsensor en de stereo.

Nieuwe features zijn er ook, waaronder een virtuele thuisknop en een zwevende taakbalk. Het toestel zou verder draadloos kunnen laden en middels gezichtsherkenning ontgrendeld kunnen worden. Apple schijnt geen vingerafdrukscanner ingebouwd te hebben, omdat het die niet aan de achterkant van het toestel wil hebben. Het vermoedelijke prijskaartje voor dit alles: 999 dollar.

iPhone 7S en 7S Plus

Apple schijnt ook twee iets goedkopere smartphones te presenteren, opvolgers voor de iPhone 7 en iPhone 7 Plus om precies te zijn. Over deze toestellen is opmerkelijk weinig bekend, wat te maken zal hebben met de vele lekken rond en grote interesse voor de iPhone 8. De twee toestellen zouden goedkoper worden dan de iPhone 8, en in ruil daarvoor een gewoon lcd-scherm krijgen. Ook schijnt er gewoon een thuisknop te zijn, met ingebouwde vingerafdrukscanner. De iPhone 7S en 7S Plus schijnt niet over gezichtsherkenning te beschikken.

Apple TV

Ook zal Apple volgens de geruchten een nieuwe versie van de Apple TV presenteren. De streamingbox zou in zijn nieuwe versie 4K-resolutie en HDR-video’s ondersteunen. Dat soort video’s eigen meer van de processor en daar zal het doosje ook op toegespitst worden.

Apple Watch

Dan is er nog het verhaal dat er een nieuwe Apple Watch komt. Die zal volgens Ming-Chi Kuo van KGI Industries in twee versies beschikbaar worden gemaakt. Een van de modellen krijgt een ingebouwde LTE-chip, zodat die gebruikt kan worden om te bellen zonder dat er een iPhone nodig is. Een ander model werkt zonder LTE-chip, vermoedelijk omdat Apple nog niet overal deals heeft gesloten met telecomproviders hiervoor.