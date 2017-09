‘Productie iPhone X nog niet begonnen’

Mobile

Vorige week werd door Apple de iPhone X onthuld. Het high-end toestel zal pas eind oktober besteld kunnen worden en wordt naar het schijnt in november geleverd. Dat streven lijkt echter in gevaar te komen door de moeizame productie van de toestellen.

De site CNet schrijft dat de productie van de apparaten mogelijk nog helemaal niet begonnen is. Dat terwijl Apple over iets meer dan een maand de eerste bestellingen accepteert. Maar Raymond James chipanalist Christopher Caso stelt dat de productie van de apparaten nog niet begonnen is. Dat zou pas halverwege oktober het geval zijn.

Productie nog niet begonnen

In een notitie aan investeerders schrijft Caso het volgende: “Interessant genoeg verwachtte de industrie een grote verschuiving in productie van de iPhones, impliceren onze checks dat er een grote vertraging zit in de bouwplannen – bestellingen zijn pas vorige week definitief geplaatst. De productie is meer verlegd naar december. We blijven voortdurend controleren, maar feedback van onze meetings suggereert dat de definitieve productie van de iPhone X nog niet begonnen is, en de productie zou pas half oktober echt beginnen. Die productiestart ligt een maand later dan wat we vorige maand verwacht hadden en ongeveer twee maanden later dan eind juni de uitgesproken verwachting was.”

Daarmee lijkt het erop dat de vele geruchten die we gehoord hebben over grote tekorten van de iPhone X bij lancering ook werkelijkheid zullen worden. De reden voor de verlate productiestart ligt naar het schijnt in de moeilijk te maken OLED-schermen. Fabrikanten kunnen ze naar het schijnt niet snel genoeg maken, waardoor Apple met vertragingen te maken heeft.

De 1.159 euro kostende smartphone kan vanaf 27 oktober besteld worden en zal volgens Apple vanaf 3 november geleverd worden. Naast een 5,8-inch OLED-scherm, is er ook gezichtsherkenning en een glazen body. Het toestel werd naast de iPhone 8 en 8 Plus gepresenteerd.