Onderzoek: ‘Slechts 14 procent van het bedrijfsleven heeft gedefinieerde IoT-strategie’

Slechts veertien procent van het bedrijfsleven heeft een gedefinieerde internet of things (IoT)-strategie, blijkt uit onderzoek van de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG). In het persbericht valt te lezen dat ruim 100 SAP-gebruikers meededen aan het onderzoek. Door dit aantal moeten we wel de kanttekening plaatsen dat de cijfers niet helemaal nauwkeurig kunnen zijn.

Het percentage komt voort uit het feit dat 58 procent van het bedrijfsleven veruit de meeste data die door IoT gegenereerd wordt als irrelevant beschouwt. Bovendien ziet 25 procent van de deelnemers geen meerwaarde in IoT voor de organisatie. Daar tegenover staat dat 61 procent wel bezig is met het definiëren van een IoT-strategie.

Streven

Het voornaamste doel van IoT-inzet is het realiseren van operationele efficiëntie (51 procent). Het beter bedienen van klanten (33 procent) en het brengen van nieuwe businesskansen (16 procent) worden eveneens genoemd. Het samenstellen van een afdelingsoverstijgend IoT-team en goede aansluiting tussen verschillende platformen, beide 17 procent, zijn andere ‘quick wins’ die aangehaald worden.

Om de doelen te realiseren en het maximale uit IoT te halen, beveelt het bedrijfsleven aan groot te denken maar klein te beginnen (62 procent). VNSG geeft dan ook aan dat IoT eindeloze zakelijke mogelijkheden biedt, maar tegelijkertijd uitdagingen zoals beveiligingsissues met zich meebrengt. Sprekende praktijkvoorbeelden zijn nodig om de adoptie en het gebruik van IoT verder te stimuleren, zo denkt VNSG.

Steeds belangrijker

Overigens is het niet zo heel gek dat organisaties bezig zijn met het definiëren van een IoT-strategie. De laatste tijd verschijnen er regelmatig onderzoeksresultaten die het potentieel van IoT aantonen. Zo schreven we medio september nog dat de IoT-platformmarkt waarschijnlijk jaarlijks met 35 procent zal groeien, terwijl even later weer een verdubbeling IoT-gebruik door bedrijven aangetoond werd.

Ook grote merken willen werk maken van de technologie. Dell Technologies presenteerde onlangs nog zijn IoT-strategie, waarbij een nieuwe divisie hoort. Het techbedrijf zal één miljard dollar in dit onderdeel steken.