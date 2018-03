Salesforce neemt voor 6,5 miljard dollar MuleSoft over

Salesforce kondigt een overeenkomst aan om MuleSoft over te nemen voor 6,5 miljard dollar. Omgerekend komt dat neer op zo’n 5,3 miljard euro. Het bedrijf moet helpen bij het versterken van de Salesforce Integration Cloud, om intelligente klantenervaringen aan te drijven.

Per MuleSoft-aandeel betaalt Salesforce 44,89 dollar, wat neerkomt op een vergoeding van 36 procent bovenop de aanschafprijs. Een investeerder mag daarbij 36 dollar in contanten verwachten, terwijl zij ook 0,0711 procent aan Salesforce-aandelen tegemoet kunnen zien. Aandelen van MuleSoft gingen dinsdag al met meer dan 27 procent omhoog nadat Reuters op basis van bronnen berichtte over de acquisitie, even later bevestigde Salesforce de overname. Een jaar geleden voltooide MuleSoft zijn beursgang.

Toevoeging

Meer dan 1200 klanten maken gebruik van MuleSoft-oplossingen, waaronder ook veel grote partijen. Te denken valt aan onder andere Coca-Cola, Barclays en Unilever. Door het data-integratiebedrijf te kopen kan Salesforce API-verbindingen en Internet of Things (IoT)-endpoints die data in beweging houden aan zijn portfolio toevoegen. Dit is dan ook een aanvulling op de investeringen van Salesforce in kunstmatige intelligentie-tools, die gebruikt worden voor analyses en inzichten uit data.

Salesforce-CEO Marc Benioff geeft aan dat de twee partijen samen ervoor zorgen dat klanten al hun informatie kunnen verbinden. Dit geldt voor alle public clouds, private clouds en andere databronnen. Gebruikers moeten hierdoor het volledige potentieel halen uit data van applicaties en endpoints.

Streven

De bedrijven verwachten dat de deal tegen het einde van juli definitief afgerond is. Na bekendmaking van een overname kunnen er nog obstakels voorkomen, zoals investeerders die dwarsliggen of een toezichthouder die onderzoek doet. Het is de bedoeling dat MuleSoft zijn eigen activiteiten rondom Anypoint Platform voortzet.

Salesforce neemt de afgelopen periode regelmatig bedrijven over, mede vanwege zijn ambitieuze plannen rondom omzetgroei. Zo wil het merk in 2034 een omzet boeken van 60 miljard dollar. Deze groei zal stapsgewijs plaatsvinden. In 2018 haalde het bedrijf voor het eerst 10 miljard dollar op.