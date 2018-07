Salesforce neemt AI-startup Datorama over voor naar verluidt 800 miljoen dollar

Salesforce heeft een akkoord bereikt voor de overname van Datorama. Deze partij biedt cloud-gebaseerde kunstmatige intelligentie (AI)-software, waar marketeers gebruik van maken om inzichten uit data te krijgen. Een officiële overnamebedrag is niet gecommuniceerd, maar bronnen van CTech weten dat het om meer dan 800 miljoen dollar (683 miljoen euro) gaat.

Het platform van Datorama kan gezien worden als een cloud-gebaseerde analytics hub. Zo worden data van Google Ads, Facebook en andere kanalen automatisch verzameld. De ingebouwde AI-modellen maken er vervolgens een consistent geheel van.

Intentie Salesforce

Salesforce wil de producten en expertise van Datorama inzetten om de data analytics-mogelijkheden binnen zijn Marketing Cloud te verbeteren. Marketeers krijgen zo inzichten uit al hun marketingkanalen en databronnen. Daardoor kunnen bedrijven slimmere besluiten nemen voor de gehele customer journey en de engagement verder optimaliseren.

Het CRM-bedrijf ziet de overname ook als een kans om verder te bouwen op de samenwerking met Google Analytics 360 en zijn eigen AI-engine Einstein door te ontwikkelen. Deze engine beschikt al over AI-mogelijkheden waarmee organisaties hun zakelijke informatie beter kunnen inzetten, enigszins vergelijkbaar met wat Datorama’s platform doet. Door de combinatie zal Einstein verder versterken.

Omvang en vervolg

De hoge overnameprijs kan wel eens voortkomen uit de klanten van Datorama. Er zouden al meer dan 3.000 organisaties gebruikmaken van de software. Daaronder vallen ook grote organisaties, zoals PepsiCo, Unilever, Ticketmaster, Trivago en Foursquare.

Bovendien werken er meer dan 300 mensen voor Datorama. Zij vestigen zich in het kantoor in New York, het R&D center in Israël en 16 andere steden over de gehele wereld. Eerder wist het bedrijf nog 50 miljoen dollar investeringen op te halen.

Hoewel beide partijen vertrouwen hebben in de deal, is het nog niet bekend wanneer ze de overname denken af te ronden. Salesforce laat met de overname in ieder geval zijn groeiambities zien. Eerder dit jaar resulteerde dat nog in de overname van MuleSoft voor 6,5 miljard dollar.