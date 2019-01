Salesforce breidt Commerce Cloud uit met nieuwe AI-features

Salesforce brengt meer kunstmatige intelligentie naar zijn Commerce Cloud. Het bedrijf heeft vandaag namelijk een tweetal nieuwe AI-diensten geïntroduceerd voor het automatiseringsplatform voor e-commerce. Retailers kunnen zich zo effectiever richten op online shoppers.

Het verbeterde aanbod maakt gebruik van Einstein, de machine learning die ten grondslag ligt aan de kerndiensten van Salesforce. De twee nieuwe diensten zijn API’s die bedrijven toestaan de diensten in hun eigen sites te integreren. Beiden zijn er dus op gericht om consumenten meer aan te spreken.

Meer shoppers aanspreken

De eerste van de twee nieuwe diensten is de Einstein Recommendations API. Deze gebruikt kunstmatige intelligentie om op individuen toegespitst shoppingsaanbod te bouwen. Het helpt retailers om hetzelfde soort gepersonaliseerde productsuggesties weer te geven op andere digitale kanalen dan hun websites alleen. De dienst werkt via mobiele apps, in-store systemen en stemassistenten als Amazon Alexa.

Daarnaast is er nog een tweede AI-dienst gelanceerd met de naam Einstein Visual Search. Die helpt shoppers om de online catalogus van een retailer sneller te doorzoeken middels een foto van een specifiek item. De algoritmes van Einstein analyseren de afbeelding en zoeken naar soortgelijk beeldmateriaal. Mocht er geen directe match zijn, zoeken de algoritmes naar een item dat erop lijkt.

Nog meer diensten

Salesforce brengt de twee diensten uit samen met een derde aanbod dat de Commerce API Explorer heet. Dat speelt eenzelfde rol als Einstein Visual Search, maar is gericht op ontwikkelaars. Het is een portal ontworpen om het makkelijker te maken voor ontwikkelaars om te kijken naar het groeiende aanbod van API’s dat beschikbaar is.

Tot slot heeft Salesforce zijn bestaande High-scale Inventory Availability Service nog van een update voorzien. Retailers kunnen nu online shoppers laten zien welke winkel hun gewenste product op voorraad heeft en zoekt daarbij naar de dichtstbijzijnde winkel. Ook is er meer voorraadinformatie via andere diensten beschikbaar.