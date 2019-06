Extreme Networks neemt Aerohive Networks over

Netwerkleverancier Extreme Networks heeft de leverancier van cloudgebaseerd netwerkbeheer Aerohive Networks overgenomen. Dit maakte het bedrijf vandaag bekend. De overname past goed binnen de strategie die het bedrijf de afgelopen jaren voert. Bovendien breidt de overname het Extreme-portfolio flink uit op een aantal belangrijke terreinen, zoals cloudgebaseerd netwerkbeheer of NAC, WiFi en Edge-mogelijkheden.

Het was een jaartje stil op het overnamefront van Extreme Networks, maar blijkbaar heeft het achter de schermen toegewerkt aan een nieuwe overname. Dit keer is het Aerohive Networks dat de netwerkspecialist aan zijn portfolio gaat toevoegen. Eerder al was het de beurt aan de netwerkonderdelen van Avaya, Brocade en de WLAN-toepassingen van Zebra Networks. Juist de afgelopen tijd was Extreme Networks flink bezig te communiceren hoe goed deze laatste onderdelen in het bedrijf zijn opgegaan, zo zeer zelfs dat van een compleet nieuwe start werd gesproken. Ook tijdens Extreme Connect 2019 afgelopen mei was van deze aanstaande overname nog niets te merken.

Toch is het volgens de filosofie van het bedrijf -een overname moet het bestaande portfolio complementeren en echt toegevoegde waarde aan de klant bieden- nu dus hét moment geweest voor weer een overname. In totaal legt Extreme Network nu 272 miljoen dollar in cash neer voor Aerohive Networks.

Eerder dit jaar deed concurrent Juniper Networks al een soortgelijke overname van Mist Systems, eveneens een specialist voor cloudgebaseerde netwerk-, WiFi- en WLAN-toepassingen en -oplossingen.

Cloudgebaseerd netwerkbeheer en zelfde verticals

Met de overname van Aerohive Networks verzekert de netwerkspecialist zich van een specialist in toepassingen en oplossingen op het gebied van cloud management, kunstmatige intelligentie, machine learning en cloudgebaseerde networking. Hierbij richt het zich vooral op controller-less WiFi-toepassingen, routers voor nevenvestigingen, switches, access points en cloudgebaseerd netwerkbeheer. Ook biedt het tegenwoordig cloudgebaseerde WLAN-diensten. Recent heeft het ook zijn eerste WiFi 6 access points en het eerste plugable access point ter wereld op de markt gebracht.

Aerohive Networks heeft wereldwijd ongeveer 30.000 enterpriseklanten in verschillende verticals, zoals de overheidssector, onderwijs, gezondheidszorg en de retailsector. Toevalligerwijs ook allemaal verticale markten waarin Extreme Networks op dit moment actief is of meer actief wil zijn. Aerohive Networks biedt zijn producten aan via een abonnementsmodel.

Waarde voor Extreme Networks

De overname lijkt, met een snelle blik op het portfolio, zeer geschikt voor Extreme Networks. Het bedrijf wil hiermee, naar eigen zeggen, meer functionaliteit voor cloudgebaseerde netwerkbeheeroplossingen en voor edge-omgevingen aan zijn portfolio toevoegen. Ook kan het portfolio klanten helpen om complete edge-to-(multi)cloudgebaseerde netwerktoepassingen, eigenlijk dus het uiteindelijke autonomous netwerk, sneller binnen hun omgevingen toe te passen.

Vanzelfsprekend gaan de nu verkregen toepassingen en oplossingen straks ook hun weg vinden in de recent gelanceerde Extreme Elements-filosofie van ‘bouwstenen’ voor deze autonome netwerken. Hoe de producten hun weg gaan vinden in de drie nog steeds gehandhaafde pijlers SmartOmniEdge, Automated Campus en Agile Datacenter valt nog te bezien.

Verder hoopt Extreme Networks te gaan verdienen aan de inkomstenstroom van het abonnementsmodel van de overgenomen specialist. Hiermee wil het ook meer tegemoet komen aan de wens van zijn klanten voor een As-a-Service of abonnementsmodel voor hun diensten.

Toestemming

De complete overname wordt in het eerste kwartaal van 2020 waarschijnlijk definitief. Daarnaast is Extreme Networks nog afhankelijk van de bevoegde autoriteiten in de Verenigde Staten en, heel verrassend, Duitsland. In dit laatste land speelt een mededingingskwestie, waardoor officieel toestemming moet worden verkregen, zo laat Extreme Networks ons desgevraagd weten. De netwerkspecialist verwacht overigens deze toestemming gewoon te krijgen.