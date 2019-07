IBM lanceert machine learning-dataset hub voor enterprises

IBM heeft een repository met gratis en open datasets voor machine learning gelanceerd, genaamd Data Asset eXchange (DAX). Volgens Big Blue is DAX specifiek samengesteld voor enterprise-organisaties.

DAX biedt alleen datasets van hoge kwaliteit en duidelijk gedefinieerde open data-licenties in gestandaardiseerde formats, schrijft ZDNet. Niet alleen bevat DAX datasets, maar het biedt ook metadata en aanvullende content als tutorials. Daardoor moet het eenvoudiger worden voor bedrijven om met de datasets aan de slag te gaan.

De repository biedt bovendien unieke toegang tot verschillende datasets van IBM en IBM Research. Zo maakt Big Blue de Finance Proposition Bank- en Contracts Proposition Bank-datasets beschikbaar. Die datasets zijn onderdeel van een actief onderzoeksprogramma gericht op het verbeteren van natural language understanding-technologieën die in producten als Watson Natural Language Understanding zitten.

DAX en MAX

De DAX-repository is ontworpen als aanvulling op de Model Asset eXchange (MAX). MAX helpt data scientists en ontwikkelaars om gratis en open source machine learning- en deep learning-modellen te vinden.

Het bedrijf heeft als doel om het eenvoudiger te maken om “DAX- en MAX-assets te gebruiken in samenwerking met IBM AI-producten, evenals andere hybride, multicloud AI-tooling, zowel van eigen makelij als open source”.

IBM lanceerde verder drie nieuwe open source-projecten, waarmee het eenvoudiger moet worden voor ontwikkelaars om cloud-native apps voor Kubernetes te bouwen en te deployen. Het gaat om Kabanero, Appsody en Codewind.

Red Hat

IBM zet de laatste tijd meer in op open source en hybride cloud-strategieën, en nam zelfs open source-specialist Red Hat over voor 34 miljard dollar. Die overname werd vorige week afgerond. Red Hat is naast open source-specialist ook een voorvechter van de hybride cloud.

Dankzij de overname moeten klanten eenvoudiger over kunnen stappen naar hybride (multi) cloud-omgevingen. De twee bedrijven kunnen hier samen de gehele technologie-stack voor leveren. Red Hat blijft echter onafhankelijk opereren en ontwikkelt, levert en distribueert zijn eigen producten.