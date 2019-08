McAfee neemt voor onbekend bedrag NanoSec over

McAfee heeft aangekondigd NanoSec over te nemen. Met het aantrekken van de startup wil McAfee de mogelijkheden rond container- en cloud security verder uitbreiden. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld er bij de overname komt kijken.

McAfee zal de producten en technologie van NanoSec integreren in zijn MVISION Cloud- en MVISION Server Protection-oplossingen, weet ZDNet.

Specifiek moeten de security-mogelijkheden van NanoSec ingezet worden voor applicaties en workloads in containers en Kubernetes-omgevingen. Klanten krijgen daardoor segmentatie op appniveau om dreigingen te detecteren en voorkomen.

Rajiv Gupta, SVP en GM van de cloud security-afdeling van McAfee, stelt dat de technologie van NanoSec een “natuurlijke uitbreiding” is voor MVISION Cloud. “Het verbetert onze huidige CASB- en CWPP-producten en breidt onze ‘Shift-Left’-mogelijkheden uit om de best practices op het gebied van DevSecOps te leveren, om governance en security te verbeteren.”

Weg naar de cloud

McAfee splitste zich begin 2017 af van Intel en richt zich sindsdien meer op cloud-diensten. Ook breidt het bedrijf zijn platform steeds verder uit. Daarbij zijn overnames een belangrijk onderdeel.

De eerste overname sinds de afsplitsing van Intel was Skyhigh Networks, dat de nieuwe cloud-afdeling van het bedrijf moest vormgeven.

Later nam McAfee ook TunnelBear over, dat een VPN-dienst maakte. McAfee had daarbij met name interesse in het “hardened network” van het bedrijf, waarmee het zijn consumenten-gerichte Safe Connect-product wilde versterken.

Beursgang

In juli ontstonden er geruchten dat McAfee zich klaar zou maken voor een beursgang. Daarmee wil het bedrijf een miljard dollar ophalen en een waardering van ruim 5 miljard dollar krijgen. Wanneer die beursgang precies plaats moet vinden, is nog onduidelijk. Mogelijk is dat dit jaar al.

Daarmee zou het de tweede keer zijn dat de security-specialist de beurs op gaat. In 1999 stond het bedrijf ook al op de beurs. In 2011 werd het echter opgekocht door Intel voor 7,5 miljard dollar.

Een tweede beursgang wordt overwogen omdat concurrenten Symantec, Avast en Palo Alto Networks het de afgelopen tijd goed doen op Wall Street.