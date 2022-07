Microsoft, Meta, Google, Apple en Amazon maken hun kwartaalcijfers in de komende week bekend. Investeerders bereiden zich voor op slecht nieuws. De gevolgen gaan niet aan Nederland voorbij.

Het afgelopen halfjaar was een zwarte periode voor big tech. In februari 2022 verloor Meta 200 miljard dollar aan marktwaarde na een teleurstellend kwartaal. In april 2022 worstelde Apple met een vergelijkbaar bedrag. AWS draaide voor het eerst sinds 2015 verlies en ook Alphabet stelde teleur.

Microsoft bleef groeien, maar waarschuwde desondanks voor economische onzekerheid in het resterende jaar. De techgigant neemt uit voorzorg minder personeel aan. Ook Google en Apple trappen op de trem.

De redenen verschillen, maar inflatie speelt een rol. Techgiganten zijn afhankelijk van consumenten. Stijgt inflatie sneller dan koopkracht, dan investeren consumenten minder in technologie. In juni lagen de consumentenprijzen in de VS 9,1 procent hoger dan vorig jaar. Volgens Emerce daalde de koopbereidheid van Nederlandse consumenten in juli naar het laagste niveau ooit.

In de komende week deelt elke techgigant de cijfers van het afgelopen kwartaal. Microsoft en Google op dinsdag, Meta op woensdag, en Apple en Amazon op donderdag. De bedrijven bereidden investeerders in de afgelopen maanden voor op slecht nieuws, maar de resultaten kunnen alsnog teleurstellen.

Gevolgen

Stelt een organisatie teleur, dan daalt de koers. Dat drukt onder andere op de portemonnee. Medewerkers hebben minder baangarantie en partners krijgen minder ondersteuning.

De Amerikaanse markt is de grootste markt voor techgiganten. Vandaar is de klap het hardst in de Verenigde Staten. Dit betekent niet dat Nederland de dans ontspringt.

Investeerders verliezen vertrouwen in de markt wanneer de koers van big tech daalt. Als gevolg kijken investeerders niet alleen kritischer naar grote bedrijven, maar naar elk bedrijf in de keten, waaronder startups en scaleups. Financiering wordt minder snel verstrekt.

Begin 2022 voorspelde Prins Constantijn dat Nederland “een periode van grote onzekerheid ingaat”. Constantijn is ambassadeur van Techleap, een organisatie die Nederlandse startups ondersteunt met financiering. Volgens de prins komen Nederlandse techbedrijven moeilijker aan financiering wanneer de Amerikaanse markt tegenvalt.

