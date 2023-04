Het doel is om de prestaties van generatieve AI-tools voor niet-Engelse omgevingen te verbeteren.

In Europa gevestigde start-ups streven ernaar de kwaliteit van antwoorden in andere talen dan het Engels te verbeteren, aldus een bericht in de Financial Times.

De Europese inspanningen komen op een moment dat bedrijven en persoonlijke gebruikers wereldwijd AI-software beginnen te gebruiken die is ontwikkeld door Amerikaanse technologiebedrijven zoals het door Microsoft gesteunde OpenAI en Google. De explosief groeiende populariteit van generatieve AI-chatbots heeft ertoe geleid dat critici “hun bezorgdheid uiten over een te groot vertrouwen in een krachtige, gesloten technologie die door een kleine groep van voornamelijk Amerikaanse deelnemers is gebouwd”, aldus de FT.

Het probleem van ‘Engelstalige’ AI oplossen

Tot nu toe blijven de beschikbare chatbotopties koppig Engels georiënteerd. ChatGPT van OpenAI ondersteunt bijvoorbeeld een groot aantal niet-Engelse talen, waaronder Europese talen, Hindi en Farsi. Testers hebben echter vastgesteld dat ChatGPT niet “in alle talen even accuraat” is. Google’s Bard-chatbot werkt momenteel alleen in het Engels.

Nu is er een reeks in de EU gevestigde start-ups die vastbesloten zijn deze problemen te verhelpen. Zo is er Silo AI uit Helsinki. Dat is een initiatief om nieuwe grote taalmodellen te bouwen. Taalmodellen van het type dat generatieve AI-platforms zoals ChatGPT en Bard ook gebruiken. Onder de projectnaam SiloGen wil het bedrijf deze modellen ontwikkelen in Europese talen, waaronder Zweeds, IJslands, Noors en Deens.

Andere Europese inspanningen zijn OpenGPT-X en LEAM, beide Duitse initiatieven om open-source taalmodellen te ontwikkelen. De modellen van OpenGPT-X worden gebouwd in samenwerking met de Duitse AI-start-up Aleph Alpha.

Een Europees perspectief

Peter Sarlin, chief executive van Silo AI, vertelde de FT: “Een Europees initiatief moet kennis vastleggen vanuit een Europees perspectief, we kunnen dan controleren wat voor soort gegevens erin worden ingevoerd”.

Zijn bedrijf heeft een team van ervaren AI-academici uit heel Europa samengesteld om Scandinavisch-talige modellen te bouwen, te trainen en te bedienen. Hiervoor zal Silo AI gebruik maken van Europa’s krachtigste supercomputer LUMI, die zich in Finland bevindt en is aangepast om generatieve AI-software te draaien.

Marco Trombetti, chief executive van het Italiaanse digitale vertaalbedrijf Translated, vertelde de FT dat toonaangevende chatbots zijn ontworpen om alleen in het Engels optimale resultaten te leveren. Dit was volgens Trombetti “niet eerlijk tegenover de rest van de wereld”.