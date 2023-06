Zendesk heeft aangekondigd dat het de workforce management (WFM)-tool Tymeshift overneemt. Het had al een partnership met dit bedrijf, maar vanaf nu gaat Zendesk de tools van Tymeshift integreren in het eigen aanbod. Daarbij mag AI-tech niet ontbreken.

WFM-tools helpen organisaties om de inzet en schema’s van werknemers te stroomlijnen en waar mogelijk automatiseren. Binnen deze markt zijn er veel spelers die zich toespitsen op verschillende platformen. Tymeshift gold echter al als een tool die exclusief voor Zendesk ontwikkeld is, waardoor de overname voor de hand liggend was.

“Bedrijven van elke omvang profiteren van WFM-tooling. Toen we ons productportfolio wilden uitbreiden was Tymeshift daarom een logische keuze. Met deze overname zorgen we voor een naadloze acceptatie en kunnen we direct waarde genereren voor onze klanten”, stelt Matt Price, Senior Vice President bij Zendesk. “Tymeshift heeft bewezen een uitgebreide en intuïtieve WFM-oplossing te zijn, waarmee bedrijven hun planning, prognoses en rapportage kunnen stroomlijnen, wat uiteindelijk leidt tot een betere klantenservice.”

Vereenvoudiging

Binnen Zendesk kan Tymeshift allerlei aspecten van werknemersgedrag tracken en aansturen. Zo houdt het de “activiteiten, productiviteit en efficiënte van service-medwerkers realtime bij”. Door schema’s, prognoses en rapporten automatisch te genereren, neemt Tymeshift potentieel veel taken weg die tijdrovend zijn.

Het aanbod van Tymeshift bestond al, maar was een aparte oplossing die niet met Zendesk geleverd werd. Nu zal het voor veel meer klanten beschikbaar zijn. Het past binnen de missie die Zendesk probeert te volbrengen: het vereenvoudigen van zakendoen en klantverbinding makkelijker maken.

AI-gedreven

Zendesk prijst de verschillende mogelijkheden van Tymeshift nog specifieker aan. Zo biedt het AI-gedreven prognoses die de data op het platform inzet om inzichten te bieden in (toekomstige) personeelsbehoeften. Ten tweede kan Tymeshift automatisch roosters genereren die zo optimaal mogelijk inspelen op de wensen en het gedrag van klanten. Daarnaast kan de oplossing rapporten schrijven of visualisaties maken in realtime.

“Tymeshift stelt klanten in staat de personeelsbezetting te optimaliseren op basis van nauwkeurige prognoses en data, tijdrovende taken te automatiseren, betere inzichten te verzamelen en geweldige rapporten te maken”, zegt David Birchmier, voormalig CEO van Tymeshift en nu Director WFM Strategy & GTM bij Zendesk. “Door de juiste mensen op de juiste kanalen op het juiste moment te hebben, allemaal gebaseerd op realtime data, konden we directe waarde bieden aan klanten van Tymeshift. Ik zie ernaar uit onze impact uit te breiden door officieel onderdeel te worden van Zendesk.”

