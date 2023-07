Salesforce heeft de kosten van zijn generatieve AI-diensten Service GPT-, Sales GPT- en Einstein GPT Trust Layer bekendgemaakt. Met de AI moeten bedrijven hun productiviteit kunnen opschalen en klanteninteracties meer kunnen personaliseren.

De nieuwe oplossingen zijn per direct beschikbaar. Zo omvat Service GPT features voor het automatisch gegenereerde van antwoorden op klantvragen en samenvattingen van klantencases en -interacties. Deze AI-dienst is inclusief in Service Cloud Einstein en kost 50 dollar per gebruiker/maand. Bedrijven krijgen bij het afnemen ook een beperkt aantal Einstein GPT-credits. In de communicatie komen wij vooralsnog de Amerikaanse prijzen tegen.

Sales GPT is ook per direct beschikbaar en zit standaard in Sales Cloud Einstein. Deze dienst kost eveneens 50 dollar per gebruiker/maand, inclusief een aantal Einstein GPT-credits. Een feature van deze oplossing is onder meer het versturen van geautomatiseerde verkoop-mails op basis van CRM-data via Sales Cloud, Gmail of Outlook.

Verder is ook Einstein GPT Trust Layer nu beschikbaar. Dit komt met functionaliteit voor zero data-retentie, versleutelde communicatie, checks op datatoegang, een centrale opslag van feedback en functionaliteit voor een audit trial.

Algemene prijsstijging in augustus

Naast de beschikbaarheid en kosten van de generatieve AI-oplossingen, geeft Salesforce ook aan dat de prijzen voor verschillende producten per augustus dit jaar met 9 procent stijgen.

Dit gaat gelden voor Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Industries, Marketing Cloud Engagement en Account Engagement, CRM Analytics en Tableau. Professional Edition gaat met 5 dollar meer nu 80 dollar kosten, Enterprise Edition met 15 dollar meer kost dan 165 dollar en Unlimited Edition stijgt met 30 dollar naar 330 dollar.

Lees ook: Salesforce wil prijzen verschillende producten 9 procent verhogen