Cohere nu 6,8 miljard waard: wat maakt de AI-startup uniek?

AI-bedrijf Cohere is na een succesvolle investeringsronde 6,8 miljard dollar waard. Investeerders AMD, Nvidia en Salesforce hebben hun investeringen verdubbeld. Het Canadese Cohere weet zich in een drukke enterprise AI-markt alsnog te onderscheiden. Hoe doet het dat?

Daar waar OpenAI, Anthropic, Google en Meta AI-modellen bouwen voor zowel zakelijke klanten als consumenten, kiest Cohere volledig voor de enterprise-markt. Zo zijn taalmodellen als Command R(+) optimaal geschikt voor RAG (Retrieval-Augmented Generation) en is het nieuwe North een agentic AI-platform bedoeld om bedrijfsdata veilig te stellen.

De AI-startup neemt daarnaast deel aan de talentoorlog die momenteel in de industrie heerst, zoals TechCrunch in detail bracht. Cohere wist onlangs Joelle Pineau, het voormalige onderzoekshoofd van Meta, aan te trekken als chief AI officer. Ook werd Francois Chadwick aangesteld als nieuwe CFO, na eerdere financiÃ«le functies bij Uber en Shield AI.

Enterprise-focus als onderscheidende factor

Cohere werd in 2019 opgericht door Aidan Gomez, Ã©Ã©n van de auteurs van het baanbrekende paper “Attention Is All You Need” dat de basis legde voor moderne GenAI. Het bedrijf benadrukt dat het “een security-first categorie van enterprise AI vertegenwoordigt die simpelweg niet wordt vervuld door aangepaste consumentenmodellen.” Deze positionering heeft geleid tot innovaties als het Aya-model dat 23 talen ondersteunt, waaronder Nederlands.

De nieuwe financieringsronde bracht 500 miljoen dollar op en was ‘oversubscribed’. Het werd geleid door Radical Ventures en Inovia Capital. AMD Ventures, Nvidia en Salesforce Ventures namen opnieuw deel aan de investering, hoewel opvallend genoeg Oracle niet wordt genoemd als terugkerende investeerder. Dit terwijl Oracle eerder nog een partnerschap met Cohere had aangekondigd voor het exclusieve gebruik van foundation-modellen. Intussen is dat bedrijf juist opgeschoven naar OpenAI.

Het bedrijf heeft partnerships gesloten met belangrijke spelers in de enterprise-sector, waaronder Dell, Bell, Fujitsu, LG’s consulting service CNS en SAP. Ook grote bedrijven als RBC en Healthcare of Ontario Pension Plan, dat tevens investeerde in deze ronde, maken gebruik van Cohere’s oplossingen.

Kunnen OpenAI en de rest de balans vinden?

Hoewel OpenAI met GPT-5 de AI-nieuwscyclus domineerde, is de ontvangst niet volledig positief. Voor zakelijk gebruik is het model nog te wispelturig en wijkt het in concept af van de bestaande opties als GPT-4o, o3 en o4-mini. Het zal dus nog even duren voordat het aanbod van OpenAI zich weer bewijst, zeker voor kritieke taken. Hobbelige launches waren er ook voor Google, Anthropic en Meta in het afgelopen jaar, van ongemakkelijke AI-toevoegingen aan Google Search tot tegenvallende Llama 4-ervaringen.

Voor Cohere lijkt er ruimte om een voorspelbare factor te zijn op dit gebied. Daar waar andere AI-spelers mikken op consumenten en de zakelijke markt, lijken zij de balans nog niet helemaal te vinden. Eigenlijk kan een product zoals GPT-5 niet zo instabiel lanceren als er kritieke businesstaken van afhankelijk zijn. Als die trend van onzekerheid doorzet, krijgt het verhaal van een domeinspecifieke, gerichte aanpak van partijen als Cohere meer legitimiteit.

