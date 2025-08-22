Anthropic wil 10 miljard ophalen voor AI-strijd met OpenAI en Google

Anthropic is in vergevorderde gesprekken om tot 10 miljard dollar op te halen in een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou de AI-startup zijn positie in de markt aanzienlijk versterken en de waardering fors zien stijgen.

Dit meldt Bloomberg. Volgens ingewijden is het bedrijf aanvankelijk uitgegaan van een bedrag van 5 miljard dollar. De sterke vraag van investeerders leidde echter tot een verdubbeling van het beoogde kapitaal. De onderhandelingen lopen nog. De uiteindelijke omvang van de ronde kan nog wijzigen.

De ronde wordt geleid door Iconiq Capital. Ook partijen als TPG, Lightspeed Venture Partners, Spark Capital en Menlo Ventures worden genoemd als investeerders. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de Qatar Investment Authority en het Singaporese staatsfonds GIC over mogelijke deelname.

Anthropic werd in 2021 opgericht door oud-medewerkers van OpenAI en ontwikkelt de Claude-modellen, een reeks generatieve AI-systemen die onder meer worden ingezet voor softwareontwikkeling, debugging en automatisering van workflows. De technologie wint vooral populariteit onder ontwikkelaars. Het wordt steeds vaker geÃ¯ntegreerd in ontwikkelomgevingen en productiviteitsplatformen.

Hevige concurrentie

De nieuwe financiering moet het bedrijf in staat stellen om de ontwikkeling van modellen te versnellen, de infrastructuur uit te breiden en internationale groei te realiseren. Daarmee bereidt Anthropic zich voor op hevigere concurrentie met partijen als OpenAI en xAI. Die twee bedrijven haalden die dit jaar eveneens miljarden aan nieuw kapitaal op. Voor klanten en ontwikkelaars kan dit leiden tot snellere verbeteringen in AI-toepassingen en bredere beschikbaarheid van geavanceerde modellen.

Eerder dit jaar werd Anthropic nog gewaardeerd op 61,5 miljard dollar na een ronde van 3,5 miljard dollar onder leiding van Lightspeed. In totaal heeft het bedrijf tot nu toe 14,3 miljard dollar opgehaald in twaalf rondes. Met de aanstaande megadeal zou de waardering kunnen oplopen tot 170 miljard dollar of meer, een van de grootste sprongen voor een AI-startup tot nu toe.