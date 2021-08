ServiceNow koopt Mapwize voor indoornavigatiefunctionaliteit

ServiceNow heeft onlangs het Franse Mapwize overgenomen. Met de technologie van de navigatiespecialist wil de techgigant zijn platform uitbreiden met indoornavigatie voor kantooromgevingen.

De overname van Mapwize, waarvan de details niet bekend zijn gemaakt, moet meer dan alleen standaard IT-technologie naar het Now-platform brengen. Denk daarbij aan specifieke functionaliteit voor facilitybeheer. Het ontwikkelen en integreren van vloerindelingen valt hier onder.

Voor ServiceNow maakt de navigatietechnologie van Mapwize het mogelijk indoorplattegronden te ontwikkelen, zodat medewerkers zich makkelijker binnen kantooromgevingen kunnen oriënteren en hun weg vinden. Vooral als het grote kantoren of andere bedrijfsvestigingen zijn.

Technologie Mapwize

Het platform van Mapwize biedt hiervoor een virtuele kaart van de kantooromgeving die medewerkers direct vanuit een mobiele applicatie kunnen aflezen. Op deze manier kunnen zij zich dan sneller van de ene naar de andere locatie begeven.

Facilitymedewerkers kunnen met de software eenvoudig plattegronden maken en deze uploaden. Aan de plattegronden kunnen zij iconen toevoegen voor het aanduiden van belangrijke plaatsen binnen kantoor en daarvoor richtingaanwijzers instellen. Wanneer gebruikers de plattegrond in hun mobiele applicatie openen, geeft een stip hun locatie aan ten opzichte van de bestemming. De technologie van Mapwize is op deze manier een soort indoorversie van Google Maps.

Een ander voordeel van de technologie van Mapwize is dat deze ook buiten kantooromgevingen kan worden ingezet. Winkels kunnen bijvoorbeeld met de technologie plattegronden maken voor hun klanten, waardoor zij snel weten waar ze precies voor een bepaald product moeten zijn. Voor ServiceNow kan dit een andere bron van inkomsten betekenen.

Reeks van overnames

De overname van Mapwize is de nieuwste in een reeks van overnames die ServiceNow sinds eind vorig jaar doet. Eind 2020 werd Element AI overgenomen, gevolgd door de RPA-specialist Intellibot en recenter nog de specialist in het monitoren van de applicatiegezondheidsstatus Lightstep.