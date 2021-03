ServiceNow springt met overname Intellibot op de RPA-trein

ServiceNow wil vaart maken met het leveren van Robotic Process Automation (RPA)-diensten. Het neemt hiervoor de startup Intellibot over. De technologie wordt geïntegreerd in het bredere workflowportolio van ServiceNow.

RPA is al enige tijd zeer populair en een van de meest groeiende segmenten binnen de zakelijke softwaremarkt, zo schreven we al enige jaren terug. Inmiddels hebben ook de grote techbedrijven de technologie ontdekt en zijn ze druk bezig RPA te verwerven, samen te werken met andere partijen, te integreren in hun eigen oplossingen en eigen oplossingen te updaten.

RPA voor Service Now

ServiceNow is nu de laatste partij die van de hausse rondom RPA wil profiteren en heeft hiervoor nu voor een onbekend bedrag de Indiase startup Intellibot overgenomen. De overname past geheel in het straatje van de recente update van zijn workflowportfolio. Net zoals de recente lancering van een nieuwe low-code app studio in zijn Now Platform waarover we onlangs veel aandacht aan hebben gegeven.

Extra functies voor Now Platform

De technologie van Intellibot moet vooral de AI en machine learning-mogelijkheden van het Now Platform uitbreiden. Denk hierbij aan technologie als process mining, procesautomatisering, chatbot-functionaliteit en virtual agent-technologie. Door deze functionaliteit nu in het Now Platform in te bouwen, moeten bedrijven in staat zijn om RPA makkelijker te integreren in hun bestaande en nieuwe zakelijke systemen.

Overige concurrenten

Overige concurrenten zitten niet stil. Recent kondigde ook RPA-marktleider UiPath een nieuwe overname aan. Voor een onbekend bedrag heeft het de startup Cloud Elements overgenomen. Dit bedrijf biedt een softwareplatform waarmee bedrijven hun zakelijk applicaties automatisch met elkaar kunnen verbinden. Veel handmatig werk voor het ontwikkelen van API-integraties wordt hiermee overbodig en vormt zo een mooie aanvulling op de RPA-tooling van UiPath.

