NTT voegt een nieuw ‘as-a-Service’-product toe aan het eigen portfolio. In samenwerking met Cisco komt het met IoT-as-a-Service, een dienst die enterprise-klanten helpt om van de brede mogelijkheden van Internet-of-Things te profiteren.

Zoals we al eerder te horen kregen van TIBCO Software zijn de mogelijkheden van IoT-integratie enorm uitgebreid. Voor veel sectoren is de inzet van Internet-of-Things zeer voor de hand liggend om efficiëntie te verbeteren. Vanuit NTT en Cisco krijgen we in ieder geval genoeg voorbeelden van de toepassingen die de nieuwe dienst mogelijk maakt.

De twee partijen benoemen “realtime inzicht in data, verbeterde beveiliging, verbeterde besluitvorming en lagere operationele kosten door middel van voorspellend onderhoud, het tracken van apparaten en mogelijkheden voor supply chain management.” Men combineert hierbij de expertise op het gebied van Managed Services bij NTT en het beheer van IoT-gerelateerde IT vanuit Cisco.

Business unit

NTT voegt aardig wat banen toe om IoT-as-a-Service te realiseren. Zo komt het met nieuwe consulting-diensten en een IoT-gerichte business units. 1000 werknemers zouden meer dan 100 use cases moeten gaan uitbouwen, zoals met “connected cars, wagenparkbeheer, voorspellend onderhoud, smart cities, digital twins en fabrieken.”

Wat dit alles concreet teweeg zal brengen voor bedrijven en andere organisaties, is een ruimer inzicht in praktische toepassingen. De twee partijen benoemen waterbeheer als een goed voorbeeld hiervan. Het Belgische waterbedrijf CILE is uitgerust met “duizenden LoRaWAN(Low Power Wide Area Networking)-sensoren” die duidelijkheid geven over waterkwaliteit, verbruik, distributie en onderhoud.

Een helder voorbeeld dat het makkelijk maakt om andere toepassingen te voorzien. Immers is de optimalisatie van zaken als verbruik en onderhoud cruciaal voor vrijwel elk bedrijf. Hogere energiekosten, schaars personeel en gestegen inflatie dwingen organisaties om de broekriem aan te trekken. Oplossingen als deze kunnen ervoor zorgen dat de juiste beslissingen genomen worden en er zo slim mogelijk omgegaan wordt met de bestaande capaciteiten.

“We versnellen onze IoT-bedrijfsinitiatieven om een krachtig portfolio van herhaalbare diensten te leveren die kunnen worden afgestemd op de vraag van klanten naar dit soort oplossingen. We bevinden ons in een unieke positie”, laat Devin Yaung weten, SVP van Group Enterprise IoT Products and Services bij NTT.

Yaung stelt dat NTT het NTT-aanbod van IoT verdubbelt, mede dankzij de samenwerking met Cisco. “Wat we doen is onze collectieve kennis en vaardigheden bundelen en de volledige kracht van NTT erachter zetten, om onze klanten en de toenemende behoefte om hun organisaties uit te rusten of aan te passen met de connectiviteit en zichtbaarheid die ze nodig hebben om de dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren.”

Samenwerking

Ook Cisco profiteert van de wisselwerking tussen beide bedrijven. Zo zijn er al 500 Cisco-verkopers opgeleid door NTT. “We zijn trots om samen te werken om onze klanten versneld naar dit IoT-as-a-Service model te helpen, zodat ze in alle sectoren en over de hele wereld zakelijk voordeel kunnen realiseren”, aldus Samuel Pasquier, VP of Product Management, Industrial IoT Networking bij Cisco.

De twee partijen hebben in ieder geval een positieve blik op de toekomst. “De wereldwijde IoT-markt zal naar verwachting 19 procent groeien in 2023, met een potentiële marktomvang van ruim 483 miljard dollar in 2027,” laat het persbericht weten.

