Progress Corticon.js integreert serverless rules in JavaScript-applicaties

Progress heeft onlangs de tool Corticon.js gelanceerd. Met deze serverless engine kunnen ontwikkelaars eenvoudig zonder het gebruik van code bepaalde rules aan JavaScript-applicaties toevoegen, testen en implementeren.

De interne serverless rules engine Corticon.js moet JavaScript-applicaties helpen om geautomatiseerd en serverless business rules of beslissingen te nemen. Hierbij hoeft dus niet te worden gewacht op het moment dat een server, waarmee deze applicaties in contact staan, bepaalde gegevens heeft verwerkt.

Corticon.js helpt web-, mobiele en IoT-applicaties sneller beslissingen te maken, zonder dat daarvoor contact hoeft te worden gelegd met een externe serveromgeving. De tool maakt het ontwikkelaars mogelijk de beslismodellen standaard in de applicaties ‘in te bakken’.

Beter beslissingen en meer besparingen

Deze ingebakken beslismodellen moeten volgens Progress uiteindelijk leiden tot betere beslissingen, die eerder in het proces kunnen worden genomen. Dit scheelt dan uiteindelijk ook weer in de operationele kosten. Klanten kunnen besparen op overheadkosten als het onderhouden van een ‘always-on’ fysieke of virtuele infrastructuur. Denk daarbij onder meer aan servers, vm’s of containers.

No-code

Naast het geven van betere beslissingen en het besparen van kosten, biedt Corticon.js een aantal andere voordelen. Belangrijk hierbij is onder meer dat voor het maken de beslisregels in de tool geen kennis van coderen is vereist. De beslisregels kunnen dus zonder code worden geschreven.

Overige voordelen

Ook biedt de tool een gestructureerde aanpak voor de documentatie van bedrijfslogica. Hierdoor is het mogelijk regels aan te passen, maar met behoud van kennis. Daarnaast kunnen besluitvormingsregels of beslisregels als aanroepbare webservices worden gebruikt of worden rechtstreeks in applicaties worden ingebakken.

Verder spelen met de tool onderlinge afhankelijkheden van de gegevens en programmeercode van andere systemen geen rol meer. ​

De tool Progress Corticon.js is nu per direct leverbaar.

