IBM krijgt RPA-bedrijf myInvenio in handen

IBM heeft de overname van myInvenio aangekondigd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in automatisering van bedrijfsprocessen en de verschillende stappen daar omheen. IBM wil de expertise van myInvenio in zijn eigen portfolio verwerken.

myInvenio specialiseert zich in bedrijfsautomatisering, gesteund door kunstmatige intelligentie. Het bedrijf biedt diensten aan die te maken hebben met process mining, robotic process automation (RPA), documentverwerking, workflows en het maken van beslissingen. De diensten zijn allemaal gebouwd op OpenShift van IBM-dochterbedrijf Red Hat.

Stroomlijnen van bedrijfsprocessen

IBM vertelt dat het bedrijf met de overname van myInvenio bedrijven wil helpen met het stroomlijnen van omslachtige bedrijfsprocessen die zorgen voor bottlenecks, innovatie afremmen en bedrijven op de kosten jaagt. Het bedrijf wil een one-stop shop voor door AI aangedreven automatiseringsmogelijkheden worden. De diensten van myInvenio moeten de diensten van het eerder door IBM overgenomen bedrijf WDG Automation aanvullen.

Reacties

“De digitale transformatie versnelt in alle sectoren nu bedrijven voor steeds grotere uitdagingen staan met het beheren van kritieke IT-systemen en complexe bedrijfsapplicaties die het hybride cloud-landschap omspannen”, zegt Dinesh Nirmal, General Manager van IBM Automation. “Met IBM’s geplande overname van myInvenio blijven we investeren in het bouwen van de meest uitgebreide suite van door AI-aangedreven automatiseringsmogelijkheden voor bedrijfsautomatisering in de sector, zodat onze klanten werknemers kunnen helpen hun tijd terug te winnen om zich te richten op strategischer werk.”

“Door de geplande overname van myInvenio door IBM, zetten we de manier waarop bedrijven hun procesoperaties beheren op zijn kop”, zegt Massimiliano Delsante, de CEO van myInvenio. “myInvenio’s unieke vermogen om processen automatisch te analyseren en simulaties te creëren – wat wij een ‘Digital Twin of an Organization’ noemen – wordt samengevoegd met IBM’s AI-gestuurde automatiseringsmogelijkheden om de uitvoering van processen beter te beheren. Samen bieden we een allesomvattende oplossing voor digitale procestransformatie en automatisering om ondernemingen te helpen continu inzichten om te zetten in actie.”

Financiële details niet bekend

De overname bouwt voort op de bestaande OEM-overeenkomst tussen IBM en myInvenio. IBM wil de mogelijkheden van myInvenio verwerken in zijn eigen Automation-portfolio, waaronder IBM Cloud Pak for Business Automation. Hoeveel IBM voor de overname van myInvenio betaalt, is niet bekend.

