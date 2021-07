GitHub Copilot-tool gebruikt AI om automatisch code te schrijven

GitHub heeft onlangs de tool Copilot gelanceerd, om met behulp van AI automatisch code te schrijven. De tool gebruikt hiervoor het GPT-3-algoritme van het OpenAI-initiatief als basis.

De Copilot-tool moet volgens GitHub ontwikkelaars veel tijd besparen bij het schrijven van code door dit geheel automatisch te laten verlopen en ontwikkelaars daarmee tijd te besparen. Op zich is dit niet nieuw, er bestaan al gespecialiseerde code editors die automatisch syntax errors, verkeerd geplaatste semikolommen en ook securityzaken corrigeren en uitvoeren, maar Copilot gebruikt hiervoor een geheel nieuwe technologie.

Codex AI-model

De ‘secret sauce’ van de Copilot-tool van Github zit onder de motorkap. De tool draait op basis van het Codex AI-model van het OpenAI machine learning onderzoeksinstituut. Codex zelf is gebaseerd op het GPT-3 natural language processing (NLP)-algoritme dat geheel zelfstandig diverse vormen van tekst kan produceren.

Het GTP-3-algoritme in Codex is, in plaats van tekst, getraind op miljarden lijnen open-source code die in GitHub aanwezig is. Dit stelt het model, en dus ook Copilot, in staat gezamenlijke codepatronen te leren voor het geven van programmeersuggesties aan programmeurs en ontwikkelaars.

Het algoritme geeft hen in dit geval verschillende alternatieve mogelijkheden voor het oplossen van problemen, het schrijven van tests en het ontdekken van nieuwe API-opties. Programmeurs en ontwikkelaars hoeven hierdoor niet meer eindeloos te zoeken op het internet en besparen zo veel productietijd, zo geeft GitHub aan.

Functionaliteit Copilot

Concreet ontdekt Copilot van GitHub wanneer een programmeur een nieuw stukje code begint te schrijven. De tool voltooit dit schrijven vervolgens geheel automatisch en schrijft tot zelfs de helft meer lijnen code om dit stukje te voltooien. Copilot ondersteunt hiervoor verschillende programmeertalen.

Daarnaast versnelt de tool het coderingsproces door het direct integreren van code-onderdelen van derde partijen. Hiervoor wordt onder meer automatisch de juiste code gegenereerd. Copilot helpt verder ook bij het testen van de geschreven code door deze te analyseren en automatisch de juiste open-source testmodules te vinden om de betrouwbaarheid te testen.

Meer toegang tot Codex

Microsoft maakt Copilot in eerste instantie gratis beschikbaar via zijn open-source Visual Studio Code-editor. In een later stadium gaan de techgigant en de OpenAI-organisatie ook gratis toegang bieden tot het onderliggende Codex-model. Dit stelt bedrijven en ook concurrenten in staat om ook zelf dergelijke zelf schrijvende codetechnologie in hun producten en oplossingen te stoppen.

