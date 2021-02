Simpel stopt met zakelijke abonnementen

T-Mobile dochter Simpel stopt met zijn zakelijke abonnementen. De virtuele provider stuurt zakelijke klanten nu door naar T-Mobile, dat al langer zakelijke abonnementen verkoopt. Simpel was hier slechts een jaar mee bezig.

Simpel heeft niet actief gecommuniceerd over het stoppen van het aanbieden van producten voor de zakelijke markt. Telecompaper ontdekte de verdwijning van de website, waarna het in de FAQ’s op de site zag dat Simpel zakelijke klanten doorverwijst naar moederbedrijf T-Mobile.

T-Mobile en Simpel

Het is geen vreemd besluit van T-Mobile en Simpel. Simpel bood de abonnementen pas een jaar aan, maar werd in dat jaar overgenomen door de grote provider. Hoeveel mensen met een zakelijk abonnement over de stop zijn geïnformeerd, dat is onbekend.

Simpel biedt alleen sim-only-abonnementen zonder smartphone. Dat doet het sinds 2007. Eerst onder een andere paraplu, namelijk die van T-Mobile, maar sinds 2014 als onafhankelijk merk na een buy-out. Tot 2020, nu het dus weer onder T-Mobile valt. Simpel maakte eerst gebruik van het netwerk van KPN, maar nu alweer jaren van T-Mobile.

Omzetvergelijking

Simpel was nummer vier op de Nederlandse telecommarkt, T-Mobile is nummer drie. In totaal heeft Simpel ongeveer een miljoen klanten, maar hoeveel ervan zakelijk zijn, is onbekend. De omzet van Simpel was in 2019 110 miljoen euro met een EBITDA van 23 miljoen. T-Mobile is aanzienlijk groter met een omzet van 1,9 miljard in 2019.

T-Mobile zet momenteel groot in op 5G, wat het onder andere doet met een commercial met rapper Typhoon. Zakelijk zet het vooral in op toestellen met flexibele abonnementen. Het heeft ook data-abonnementen, die mogelijk in deze pandemie flink zijn gegroeid in aantal, nu mensen vaker moeten thuiswerken.