Het chipontwerpbedrijf gaat uitbreiden naar verschillende nieuwe sectoren naast smartphones. Er komen dus verschillende ontwerpen voor specifieke doeleinden. Datacenters en AI zijn twee gebieden waarin Arm verder wil uitbreiden. In automative en IoT zijn al stappen gezet.

Chipontwerpbedrijf Arm, dat eigendom is van de SoftBank Group, meldde een omzetstijging van 28% voor het laatste kwartaal, terwijl het zich voorbereidt op een langverwachte beursgang dit jaar. De inkomsten stegen tot 746 miljoen dollar, een jaar eerder was dat nog 581 miljoen dollar. Dankzij een toename van het gebruik van internet-gadgets en hoge royalty’s voor smartphones haalde Arm een hogere omzet.

Diversificatie zorgt voor groei

De technologie en ontwerpen van Arm zijn al doorgedrongen in de techindustrie. De chipmaker domineert segmenten zoals mobiele telefoons, tablets maar ook het datacenter. Onder de klanten kan Arm bijvoorbeeld Apple, Samsung en AWS rekenen.

Arm’s Chief Executive Officer Rene Haas heeft de opdracht gekregen uit te breiden naar andere markten en sectoren. Deze omvatten computers, datacenters en automobieltoepassingen. In een interview op dinsdag met CNBC bevestigde Haas: “op dit moment hebben we gediversifieerd naar cloud, automotive en IoT”. Door deze diversificatie, zegt hij, heeft het bedrijf het financieel “vrij goed gedaan”.

De groei is ongetwijfeld welkom nieuws voor SoftBank-oprichter Masayoshi Son, die zwaar heeft ingezet op Arm. Volgens een bericht in Bloomberg heeft de Japanse miljardair gezegd dat hij verwacht dat de aanstaande beursgang van het bedrijf de grootste ooit voor een chipfabrikant zal zijn. Dat zou echter wel eens moeilijk kunnen worden, gezien de recente daling van de technologiewaarderingen nu de chipindustrie te kampen heeft met een zwakke vraag in belangrijke productsegmenten.

De CFO van SoftBank, Yoshimitsu Goto, bevestigde deze week dat het bedrijf mikt op een beursgang van het Britse chipontwerpbedrijf ergens in 2023. Daar bleef het echter bij.

Niet alleen datacenters, maar ook AI

Het succes van Arm is deels gebouwd op zijn neutrale positie die het bedrijf in staat heeft gesteld samen te werken met concurrenten in verschillende sectoren en geografische gebieden. Volgens CEO Haas ligt de echte kracht van het bedrijf echter in zijn vermogen om te ontwerpen voor energie-efficiëntie. Dit, zei hij, levert Arm grote kansen op, niet alleen in datacenters, waar stroomverbruik altijd een factor is, maar ook in kunstmatige intelligentie.

De grote taalmodellen die bij AI worden gebruikt, aldus Haas, “vereisen enorme rekencapaciteiten, die moeten draaien op zeer energiezuinige architecturen”, zei hij, eraan toevoegend “en dat is wat wij doen”.