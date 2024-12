Musk vecht winstgevendheid OpenAI opnieuw aan

Technologie-ondernemer Elon Musk diende een verzoekschrift in bij een federale rechtbank om OpenAI te verhinderen zich volledig om te vormen tot een winstgericht bedrijf.

In een verzoek om een voorlopige voorziening op 29 november hebben Musk, zijn kunstmatige intelligentie-startup xAI Corp. en voormalig OpenAI-bestuurslid Shivon Zillis ook geëist dat het bedrijf zijn investeerders niet mag beletten te investeren in concurrerende AI-bedrijven. Dit schrijft SiliconAngle.

Meerdere rechtszaken

Dit is de nieuwste zet van Musk in zijn voortdurende juridische strijd tegen OpenAI. En tegen diens CEO Sam Altman. Maar ook tegen andere langdurige steunpilaren van het bedrijf, zoals investeerder Reid Hoffman en Microsoft Corp.

Musk spande in maart voor het eerst een rechtszaak aan tegen OpenAI. Dat was in een rechtbank in San Francisco. Deze zaak werd later ingetrokken, om enkele maanden later opnieuw te worden ingediend bij een federale rechtbank. In die rechtszaak klaagden de advocaten van Musk, onder leiding van Marc Toberoff, dat OpenAI verschillende federale wetten overtrad.

Antitrustwetten geschonden

Vorige maand breidde het juridische team van Musk deze klacht uit. Het beweert dat OpenAI en Microsoft ook antitrustwetten schonden door investeerders te dwingen overeenkomsten te ondertekenen die hen verbieden rivaliserende bedrijven te financieren. Waaronder xAI.

In het laatste verzoekschrift stellen de advocaten van Musk dat OpenAI geen zakelijke voordelen mag halen uit “onrechtmatig verkregen concurrentiegevoelige informatie of coördinatie via de Microsoft-OpenAI bestuursverbindingen.”

Een woordvoerder van OpenAI vertelde TechCrunch dat “Musk’s vierde poging, die opnieuw dezelfde ongegronde klachten herhaalt, volledig zonder verdienste blijft.”

Ongekende hype

OpenAI groeide uit tot de lieveling van de AI-industrie. Dit dankzij het succes van zijn ChatGPT-model. Dat ontketende een ongekende hype rond grote taalmodellen en hun capaciteiten.

Musk’s xAI is een van de meest prominente rivalen van OpenAI. Sinds de lancering in juli 2023 heeft het bedrijf een alternatieve chatbot genaamd Grok aangekondigd, die gratis beschikbaar is, met extra premiumfuncties voor X-abonnees. xAI haalde al meer dan $6 miljard op bij een waardering van $24 miljard. Het is naar verluidt op zoek naar een nieuwe financieringsronde die de waarde zou verhogen naar $50 miljard.

Verstevigt OpenAI dominantie?

In de klacht stellen de advocaten van Musk dat OpenAI en Microsoft proberen hun dominantie in de AI-industrie te verstevigen. En wel door “concurrenten de toegang tot investeringskapitaal af te nemen.”

Ze beweren dat OpenAI investeerders dwingt akkoord te gaan met voorwaarden die neerkomen op een “groepsboycot,” waardoor xAI en andere AI-bedrijven beperkt worden in hun vermogen om investeringen aan te trekken. Ook stellen ze dat OpenAI niet mag worden toegestaan om “als een Frankenstein over de markt te zwerven, samengesteld uit welke bedrijfsstructuren dan ook die de financiële belangen van Microsoft dienen.”

Microsoft onder vergrootglas

De steun van Microsoft aan OpenAI ligt onder een vergrootglas. In januari zei Lina Khan, voorzitter van de Federal Trade Commission (FTC), dat haar agentschap een onderzoek zal starten naar de investeringen en samenwerkingsverbanden tussen cloudserviceproviders en AI-ontwikkelaars. Hierbij noemde men bedrijven zoals OpenAI, Microsoft, Alphabet Inc., Amazon.com Inc. en Anthropic PBC.

Als reactie hierop heeft Microsoft geprobeerd zijn banden met OpenAI deels te verbreken. En deed het onlangs afstand van zijn waarnemerszetel in de raad van bestuur van het bedrijf. De FTC blijft de invloed van Microsoft op de AI-industrie echter monitoren.

Winstgevende dochteronderneming

OpenAI werd in 2015 opgericht als een non-profitorganisatie, maar vier jaar later werd het omgevormd tot een “beperkt winst” structuur, waarbij de non-profitorganisatie van OpenAI de leidende entiteit werd van een winstgevende dochteronderneming.

Nu probeert OpenAI opnieuw te transformeren naar een volledig winstgericht bedrijf in de vorm van een publieke nutsonderneming, wat het aantrekkelijker zou maken voor investeerders. Als onderdeel van dat plan wil OpenAI een aparte non-profitentiteit behouden.

Onverwachte verliezen

Microsoft investeerde al bijna $14 miljardin OpenAI. Maar in zijn kwartaalresultaten van oktober meldde het bedrijf een verlies van $1,5 miljard als gevolg van onverwachte verliezen gerelateerd aan de AI-partner.

Diezelfde maand sloot OpenAI een nieuwe financieringsronde af, waarmee het $6,6 miljard ophaalde tegen een waardering van $157 miljard, met deelname van Microsoft, Nvidia Corp. en anderen.