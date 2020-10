Rechter blokkeert TikTok-downloadverbod voor verkiezingen VS

Het Amerikaanse downloadverbod op social media-app TikTok is uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. Daarmee is het downloadverbod voorlopig van de baan, het huidige besluit gaat niet in op het algehele verbod.

Voor de studio achter de app, ByteDance, is het een kleine overwinning. Zou rechter Nichols geen gehoor hebben gegeven aan het verzoek het verbod tijdelijk te verbieden, dan zou TikTok in de nacht van zondag op maandag uit de Google Play en App Store zijn verdwenen. Volgens ByteDance zou een dergelijke verbod weken voor de Amerikaanse verkiezingen onrechtmatig zijn voor potentiële nieuwe gebruikers. Zij zouden hun visie op de verkiezingen niet meer kunnen delen. Ook haalden de advocaten de huidige coronacrisis aan, waarbij de isolatie van mensen thuis een reden zou zijn om de app niet te verbieden.

Vooralsnog betreft het stopzetten van de ban alleen dat TikTok in de app stores mag blijven staan. Naderende opgelegde restricties door het Amerikaanse ministerie van handel blijven vooralsnog wel staan. In die restricties wordt een algemeen verbod opgelegd.

‘Tijd om te onderhandelen’

Het door kunnen gaan met het dagelijkse werk stelt ByteDance in staat om zich verder te richten op het afronden van een deal met Oracle. De twee partijen bereikten recentelijk een overeenkomst. Oracle zou de ‘aangewezen technische partner’ van ByteDance in de VS worden, waarmee gehoor moet worden gegeven aan de Amerikaanse eis van dataveiligheid.

De vraag is echter of die deal ook daadwerkelijk bezegeld kan worden, aangezien de weerstand tegen die deal onder zij die hun handtekening moeten zetten is gegroeid. ByteDance stoot TikTok immers niet volledig af en behoudt het eigendom van de app. Hierdoor zouden er vraagtekens blijven bestaan over of China, waar ByteDance het hoofdkantoor heeft, niet over de schouder mee kan kijken naar Amerikaanse gebruikersdata.

Het afstoten van TikTok naar een Amerikaans bedrijf zou de VS weliswaar tevreden stellen, maar kan in thuisland China weer voor problemen zorgen voor ByteDance. Handelsrestricties opgelegd met betrekking tot de export van technologie, zou betekenen dat ByteDance een licentie moet aanvragen voor een dergelijke verkoop. Iets waar China gezien de Amerikaanse manier van doen weinig trek in heeft.

