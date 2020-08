Mobiele versies G Suite apps krijgen nieuwe features en functies

Google gaat een aantal nieuwe features introduceren in de G Suite apps, waaronder Smart Compose en links previews voor Docs.

Slides zal een nieuwe verticale scrollbar stream krijgen, waarmee makkelijker ingezoomd kan worden op een specifieke slide uit een presentatie. Dat zou niet alleen moeten zorgen voor het makkelijker kunnen bewerken van individuele slides, maar ook de optie bieden om gedurende een presentatie te focussen op een specifiek onderdeel. Google verwacht die feature in de komende weken te kunnen uitrollen voor Android en iOS.

Voor Google Docs wordt een feature geïntroduceerd voor Android-gebruikers, die al reeds terug te vinden is op iOS: link previews. Links toegevoegd aan een Docs-bestand zullen, wanneer er op wordt geklikt, eerst een preview geven met informatie als de inhoud van de content, de eigenaar en de titel/beschrijving van de link inclusief thumbnail. Vervolgens kan worden besloten om op de link te klikken, zonder dat dit automatisch gebeurt. Voor Android wordt deze feature in de komende weken gelanceerd.

Naast de twee grote feature wijzigingen, zullen Android-users ook per direct de optie hebben om een donkere modus te gebruiken in Docs, Sheets en Slides. Een optie die pas in de komende maanden naar iOS zal komen. Tot slot wordt ook de eerder dit jaar gelanceerde feature Smart Compose naar de mobiele versie van Google Docs gebracht. De webversie had de feature al, waardoor gebruikers sneller een document zouden kunnen schrijven: Google denkt namelijk actief mee voor wat betreft de woorden die na een getypt woord gebruikt kunnen worden. iOS- en Android-users kunnen die feature ook in de komende weken verwachten.