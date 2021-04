Review: Oppo Find X3 Pro mist zakelijke aantrekkingskracht

De Oppo Find X3 Pro is een indrukwekkende en uitgebreide smartphone met bijbehorend prijskaartje. Voor 1149 euro koop je een smartphone die alles kan een een aantal interessante features heeft, maar tegelijk moeite heeft die prijs te rechtvaardigen. In deze review vertellen we je waarom de Find X3 Pro voor de zakelijke gebruiker niet de beste deal is.

Vorig jaar liet Oppo zien een serieuze speler te zijn op de smartphonemarkt. Met de Find X2 Pro had het bedrijf een van de beste high-end smartphones van 2020 in handen en ging het succesvol de concurrentie aan met Samsung, Apple en Huawei. Nu dat laatste merk zo goed als weggevallen is vanwege aanhoudende spanningen met de Amerikaanse overheid, ontstaat er voor Oppo een interessant gat om in te springen. Op de consumentenmarkt wordt dat gat succesvol gevuld en is Oppo in Nederland hard op weg naar een derde positie in de smartphonemarkt. Op zakelijk vlakt lukt het echter nog niet om echte stappen te maken, zo blijkt uit de lancering van de Find X3 Pro.

Aan de hardware zal het niet liggen. De Oppo Find X3 Pro heeft de basisspecificaties die je van een high-endsmartphone anno 2021 mag verwachten, met een aantal interessante extra’s. Zo ondersteunt het toestel een volledige 10 bit pijplijn van camera tot display en is hij voorzien van een bijzondere microscoopcamera. Dat alles is in een betrekkelijk handzame en prachtig ontworpen behuizing gegoten. Ook de software is in de basis erg goed, maar mist wat zakelijke functies en ondersteuning. Bovendien lijkt Oppo niet echt een duidelijke zakelijke strategie te hebben.

Dat alles betekent natuurlijk niet dat de Oppo Find X3 Pro geen interessante smartphone is. In deze review lees je daar alles over.

Belangrijke specificaties

Body Aluminium frame, glazen achterkant. IP68 waterbestendig Scherm 6,7″ AMOLED, 1440×3216 pixels. 120Hz variabele verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Qualcomm Snapdragon 888 (2,84GHz octacore) Geheugen 8GB/12GB RAM, 256GB opslagruimte Accu 4500mAh, 65W snelladen, 50W draadloos laden Software Android 11 met ColorOS 11.2 Camera 50 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel groothoekcamera, 13 megapixel 2x zoomcamera, 3 megapixel microscoopcamera. 32 megapixel frontcamera

Opvallend licht en handzaam

De Oppo Find X3 Pro is voor een telefoon van dit kaliber opvallend licht en handzaam. Begrijp ons niet verkeerd: hij is met zijn 6,7-inch scherm geenszins klein. Maar omdat Oppo de smartphone relatief dun en licht heeft gehouden en het ontwerp erg gestroomlijnd is, voelt het toestel minder lomp dan veel concurrenten.

Oppo zelf is verder erg trots op de achterkant van de smartphone. Die is uit één doorlopende glasplaat opgebouwd, die rond het cameraeiland omhoog buigt. Een knap staaltje engineering dat er wat ons betreft fraai uitziet. De Find X3 Pro komt in twee varianten: een hoogglans grijze versie en een matblauwe versie. Wij hebben die eerste en hoewel hij er mooi uitziet, is hij wel erg gevoelig voor vingerafdrukken. Het frame van de smartphone is van aluminium en de afwerking prima; hij komt kortom erg luxe over.

Functioneel zit het ontwerp van deze smartphone prima in elkaar. De behuizing is IP68 waterdicht en heeft behoorlijk goede stereospeakers. Een audiojack is niet aanwezig en ook een geheugenkaart wordt niet ondersteund, maar dat is tegenwoordig helaas de standaard. In het scherm zit een snelle vingerafdrukscanner verwerkt en de selfiecamera ondersteunt gezichtsherkenning. Een klein nadeel is dat die vingerafdrukscanner wat aan de lage kant zit, waardoor hij niet heel makkelijk bereikbaar is. Maar dat is eigenlijk het enige puntje wat op dit ontwerp aan te merken is.

Prachtig display

Als een van de eerste smartphones is de Oppo Find X3 Pro voorzien van een 10 bit display. Dat wil zeggen dat het scherm in staat is om 1 miljard kleuren weer te geven, wat voor extra vloeiend kleurverloop zou moeten zorgen. Dat klinkt erg indrukwekkend, maar in de praktijk is het verschil met een regulier 8 bit display eigenlijk niet merkbaar.

Het betekent gelukkig niet dat het scherm van de Oppo Find X3 Pro niet heel mooi is. Sterker nog: het behoort zonder twijfel tot de beste schermen van de smartphonemarkt. Het 6,7-inch amoledpaneel heeft een resolutie van 1440×3216 pixels en een variabele verversingssnelheid tot maximaal 120Hz. Het scherm is vloeiend, de witbalans is uitstekend, de kleuren zien er prachtig uit en de helderheid is hoog. Het scherm is kortom in één woord prachtig.

High-end hardware

Onder de motorkap van de Find X3 Pro ligt een Snapdragon 888-chipset van Qualcomm met 12GB werkgeheugen. Precies de specificaties die je van een high-end smartphone mag verwachten tegenwoordig. Oppo heeft de software goed geoptimaliseerd en de prestaties van de smartphone zijn dan ook uitstekend. 5G-ondersteuning is aanwezig, hoewel de mmWave-band in Europa niet ondersteund wordt. Dat geldt echter voor de meeste smartphones, en de komende jaren zal er ook geen grootschalige uitrol van mmWave-netwerken in Europa plaatsvinden.

De accu van de Oppo Find X3 Pro heeft een capaciteit van 4500mAh; ongeveer gemiddeld voor een hedendaagse high-end smartphone. De prestaties zijn dat ook: de smartphone komt met gemak de dag door, ook met intensief gebruik. Prima, maar niet opvallend goed.

Wel opvallend goed is de laadfunctie. De Find X3 Pro kan met maximaal 65W snelladen en maakt gebruik van twee losse cellen in de batterij, waardoor die laadsnelheid ook langer volgehouden kan worden. Na tien minuten zit de smartphone weer voor zo’n 40 procent vol, en een volledige lading duurt ongeveer een half uurtje. Draadloos laden kan tot 30W, maar daarvoor is wel een speciale lader nodig. Die hebben we gek genoeg nergens kunnen vinden, maar de draadloze Warp Charger van zustermerk OnePlus werkt ook. Met een standaard Qi-lader opladen kan natuurlijk ook, maar gaat trager.

Uitgebreide camera’s

Het camerasysteem is – om meerdere redenen – het pièce de résistance van deze Oppo Find X3 Pro. Drie zaken vallen op aan de camera’s: de groothoekcamera is van uitstekende kwaliteit, de camera kan 10 bit foto’s maken, verwerken en opslaan én er is een microscoopcamera aanwezig. Die 10 bit-functionaliteit biedt helaas, net als bij het scherm, niet heel veel meerwaarde. De andere twee functies gelukkig wel.

Eerst maar de reguliere camera’s: de Oppo Find X3 Pro gebruikt voor zowel de hoofd- als groothoekcamera een Sony IMX766-sensor met een resolutie van 50 megapixel. Dankzij pixel binning produceert het toestel standaard mooie detailrijke 12,5-megapixelfoto’s met beide camera’s. Daarbij vallen vooral de erg mooie kleuren op. Oppo houdt met zijn kleurverwerking een mooi midden tussen levendigheid en realisme, en levert daarmee goede foto’s af. Dat geldt voor zowel de hoofdcamera als de groothoekcamera.

Wie overigens denkt dat de groothoek- en hoofdcamera foto’s van gelijke kwaliteit leveren omdat ze dezelfde sensor hebben, komt bedrogen uit. De groothoekcamera heeft een wat minder goede lens met een kleiner diafragma én mist optische beeldstabilisatie, waardoor de foto’s vooral in het donker minder goed zijn. Overigens scoort de groothoekcamera in het donker kwalitatief wel beter dan alle andere groothoekcamera’s op de markt, behalve die van de OnePlus 9-serie die met dezelfde camera uitgerust is.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

2x zoom

Naast de groothoek- en hoofdcamera heeft de Oppo Find X3 Pro nog een 13-megapixelcamera met 2x zoom en dus die microscoopcamera. De zoomcamera presteert prima en is een fijne toevoeging, maar is tegelijk een downgrade tegenover de zoomcamera van de Oppo Find X2 Pro. De microscoopcamera is een unicum voor dit toestel, en is best indrukwekkend. De microscoopcamera vergroot 30x en kan daarmee details zien die op het oog niet zichtbaar zijn. Zo valt een wit scherm uiteen in rode, groene en blauwe subpixels en worden de scherpe contouren van een zandkorrel opeens duidelijk zichtbaar. Er zinvol is het niet, en we kunnen ons voorstellen dat je na een aantal weken wel uitgekeken bent op de functie. Maar tot die tijd is het een erg leuke extra.

Software gericht op consumenten

Oppo heeft zijn eigen schil over Android 11 gemaakt genaamd Color OS. Die is mooi, fijn in gebruik en heeft een aantal erg handige features. Zo kun je na het ontgrendelen meteen een aantal snelkoppelingen bereiken door de vingerafdrukscanner even ingedrukt te houden en zweeft ook aan de zijkant een balkje met snelkoppelingen.

Het is mogelijk twee accounts op het toestel aan te maken, bijvoorbeeld voor werk en privé. Dat is op zich niks nieuws, maar de manier waarop je die accounts kunt aanroepen is wel nieuw en erg handig. Door simpelweg een verschillend wachtwoord of verschillende vingerafdruk in te stellen voor beide accounts, kun je vanaf het vergrendelscherm beslissen welke account je opent. Zo open je bijvoorbeeld je werkaccount door je wijsvinger op de scanner te liggen, en brengt je duim je naar je privé-account.

Een bijzonder handige functie die ook voor zakelijk gebruik toegevoegde waarde biedt. Helaas houden de zakelijke features van de Oppo Find X3 Pro daar wel een beetje op. De smartphone valt niet onder het Android Enterprise Recommended-programma, Oppo heeft geen eigen oplossingen voor bijvoorbeeld beheer op afstand en ook een zakelijke strategie ontbreekt. Bovendien is het updatebeleid van Oppo niet erg goed. De Find X3 Pro krijgt twee jaar Android-upgrades en Oppo garandeert slechts twee jaar beveiligingsupdates. Voor een smartphone van meer dan 1000 euro is zeker dat laatste wel erg karig.

Conclusie

Vorig jaar bewees Oppo met de Find X2 Pro een uitstekende high-end smartphone te kunnen maken en mee te doen in de top van de smartphonemarkt. De Find X3 Pro zet die lijn voort, en is op veel vlakken een van de meest indrukwekkende smartphones van dit moment. Het scherm is prachtig, het ontwerp indrukwekkend en de camera’s bijzonder goed. Bovendien kan de smartphone snel draadloos laden, is hij waterdicht, presteert hij uitstekend en is de softwareschil van Oppo fijn. Toch is de fabrikant er – zeker voor de zakelijke gebruiker – nog niet helemaal. De microscoopcamera is een leuke toevoeging, maar voor zijn prijskaartje van 1149 euro mist de Oppo Find X3 Pro toch nog net dat beetje extra.

Op zakelijk vlak mist Oppo een duidelijke strategie. De Find X2 Pro was bijvoorbeeld wel toegelaten tot het Android Enterprise Recommend-programma, maar voor de Find X3 Pro geldt dat niet. Oppo lijkt daar ook geen plannen voor te hebben. Tel daarbij de vrij karige belofte van twee jaar beveiligingsupdates bij op, en deze smartphone zal voor veel zakelijke gebruikers niet direct de beste keuze zijn. Zonde, want de potentie is zeker aanwezig.