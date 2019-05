Wordt Netsuite voor ERP wat Salesforce voor CRM is?

Nu Netsuite is overgenomen door Oracle en ze daarvan de financiële injectie hebben gekregen om razendsnel wereldwijd te groeien, is het bedrijf snel naam aan het maken in de ERP-markt. Als je goed naar de ontwikkelingen kijkt, zou Netsuite zomaar voor ERP kunnen worden wat Salesforce voor CRM en sales is geworden.

Begrijp ons niet verkeerd. Netsuite is er nog lang niet, maar het timmert wel serieus aan de weg. Op dit moment heeft het bedrijf nog een soort zelfstandige status onder Oracle, iets wat misschien maar goed is ook. Als teveel mensen bij Oracle grip zouden krijgen op Netsuite, dan zien we de groei eerder afremmen. Waar Netsuite een echt cloudbedrijf is, zit Oracle nog min of meer in een transitiefase waarbij legacy-producten en on-premise de dienst uitmaken. Netsuite is voor Oracle een stip op de horizon voor hoe cloud werkt. Op dit moment heeft Evan Goldberg, de oprichter en executive vice president van Netsuite, de touwtjes stevig in handen. Hij lijkt net als Mark Hurd een soort protegee van Larry Ellison, de oprichter van Oracle, te zijn.

“Het lichaam zal het orgaan nu niet meer afstoten”

Ellison heeft Goldberg destijds geholpen met het opzetten van Netsuite. Ellison is ook altijd Netsuite-aandeelhouder geweest. Volgens Goldberg heeft Ellison op het moment dat de overname ter sprake kwam gezegd: “Het lichaam zal nu het orgaan niet meer afstoten”. Daarmee doelde hij op het feit dat de Oracle-organisatie er nu klaar voor is om een cloudproduct als Netsuite te omarmen. Nu dat is gebeurd, moet Netsuite zich ontwikkelen tot dé ERP-standaard.

Netsuite gaat snel groeien naarmate SuiteSuccess breder beschikbaar komt

Wat Netsuite goed doet is dat het een model heeft ontwikkeld dat redelijk snel is uit te rollen, iets wat voor de meeste ERP-systemen onmogelijk is. Normaliter begint elke klant met een kaal ERP-systeem en gaat een consultant of implementatiepartner vervolgens de ERP-oplossing op maat maken. Dat kost veel tijd en is kostbaar. Alle bedrijfsprocessen moeten worden onderzocht en waar nodig verbeterd. Zo’n traject kost al snel honderdduizenden euro’s.

Netsuite werkt met zogenaamde SuiteSuccess-templates en een bijbehorend stappenplan. Inmiddels zijn er 28 van die SuiteSuccess templates voor allemaal verschillende verticals. De templates worden ook per land geoptimaliseerd. Dit vanwege de belastingregels per land en de lokale concurrentie. Als een lokale concurrent een oplossing biedt die heel populair is in dat land, dan zal Netsuite mee moeten. Doet het dat niet dan staat Netsuite in zijn verkoopproces al minimaal 1 – 0 achter.

Nieuwe klanten bij Netsuite krijgen dus geen kaal ERP-systeem dat op maat gebouwd moet worden. In plaats daarvan krijgen ze een ERP-systeem waarop een markt-specifieke template wordt geladen. Dat maakt een groot verschil aangezien ERP nogal verschilt per vertical. De SuiteSuccess-templates ontwikkelt Netsuite overigens met bestaande klanten die actief zijn in de sectoren. Daarnaast trekt Netsuite zelfs mensen aan met veel sectorkennis. SuiteSuccess zorgt ervoor dat Netsuite in de basis al een ERP-systeem levert dat voor de sector van het bedrijf goed werkt.

Daarna gaat Netsuite ook nog met de klant kijken naar wat er aangepast moet worden om het ERP-systeem goed te laten functioneren voor de klant. Als de klant bijvoorbeeld een afwijkende productstrategie of prijsmodel heeft, kan dat op maat worden afgesteld. In sommige gevallen zal het ook andersom gebeuren. Netsuite kan bijvoorbeeld aantonen waarom een bepaald model beter werkt dan wat de klant nu gebruikt. Uiteindelijk is het doel dat het ERP-systeem vooral voor de klant werkt en niet andersom.

Dit laatste implementatiestuk is volgens Netsuite bij de prijs inbegrepen. Als bedrijven klant worden bij Netsuite dan krijgen ze de implementatie erbij. Het idee van een ERP-oplossing is uiteindelijk dat je het jarenlang gebruikt en daarmee voor een lange tijd klant bent van Netsuite. Op die manier kan Netsuite de initiële investering weer terugverdienen. Dit betekent ook dat de kosten voor een bedrijf om in te stappen veel lager zijn dan bij menig concurrent. Een groot voordeel waarmee het bedrijf echt een streepje voor heeft.

Waar Netsuite nog werk aan de winkel heeft

Netsuite is nog niet wereldwijd actief. In veel landen moeten er dus nog kantoren worden geopend en moet de activiteit nog worden opgebouwd. Dat heeft tijd nodig. In Nederland is Netsuite inmiddels redelijk goed vertegenwoordigd, in België werken ze vooral met partners. De adoptie in Nederland gaat simpelweg sneller dan in België op dit moment. Volgens Goldberg worden er in veel landen nu mensen voor allerlei profielen aangenomen. Van sales tot support, maar ook mensen met specifieke marktkennis zodat de SuiteSuccess-templates geschikt gemaakt kunnen worden voor lokale markten.

Interface en gebruikservaring

Verder zijn wij van mening dat de user interface nog wel wat moderner kan en de gebruikservaring ook nog beter en eenvoudiger moet kunnen. Netsuite is wel al enige tijd bezig met het uitrollen van een nieuw ontwerp, dus er worden al stappen gezet. Wat ons betreft mag de snelheid daarin wel wat omhoog. Het moet een continu proces zijn als je mee wilt met de huidige generatie SaaS-oplossingen.

De gebruikservaring zou fors kunnen stijgen als Netsuite zou gaan samenwerken met een lowcode-partij, of als Oracle er een overneemt In onze optiek duurt het beginnen aan het bouwen van een lowcode-platform veel te lang, waardoor buiten de deur kijken de voorkeur heeft.

Lowcode

Als we kijken naar potentiële lowcode-partners dan komen OutSystems, Mendix en BettyBlocks al snel naar voren. Mendix zal geen optie zijn vanwege de samenwerking met SAP, al liet de CEO van Mendix ons onlangs weten niemand uit te sluiten. Dan blijven OutSystems en BettyBlocks over. OutSystems past beter bij Oracle, gezien de integratie met complexe (legacy) systemen. BettyBlocks vinden wij dan waarschijnlijk beter bij Netsuite passen, gezien de lagere instapkosten en het meer innovatieve karakter.

Uiteindelijk gaat het om de voordelen die een lowcode-platform kan bieden. Voor Netsuite-klanten zou het enorm helpen als ze via drag-en-drop applicaties kunnen bouwen voor specifieke processen, of personen die in het veld actief zijn en een schakel zijn in een groter proces. Bijvoorbeeld een verkoop- of supportmedewerker op locatie. Netsuite heeft al wel wat drag-en-drop webapplicaties gebouwd, maar dat is vooral gericht op rapportages en workflows. Met lowcode of nocode kan je daar een paar extra dimensies aan toevoegen.

Bij Salesforce hebben ze dit ook ingezien. De CRM-gigant timmert nu hard aan de weg met het Lightning-platform waarmee vrij eenvoudig applicaties op maat kunnen worden ontwikkeld. Dit zorgt er mede voor dat bedrijven niet snel meer weg zullen gaan bij Salesforce. Als ze weg zouden gaan moeten ze niet alleen hun CRM en salestool vervangen, maar ook al die gebouwde applicaties. Dan kom je in een onwenselijke situatie terecht.

Cursussen en opleidingen moet gratis worden aangeboden

Iets wat bij Netsuite eigenlijk zo snel mogelijk moet worden aangepast, is het feit dat je je personeel niet onbeperkt gratis kan trainen en opleiden. Er is wel een hele opleidingsportal gebouwd door Netsuite, maar hiervoor moet gewoon per gebruiker betaald worden. Als Netsuite iets kan leren van andere grote SaaS-oplossingen is dat je dit soort cursusmateriaal gewoon gratis beschikbaar moet stellen. Daarnaast helpt het in onze ogen ook aan de populariteit van het product. Als veel mensen trainingen volgen of hebben gevolgd, dan zullen bedrijven ook sneller voor je product kiezen.

Natuurlijk snappen we ook het maken van deze online cursussen geld kost en dat je niet alles gratis weg kan geven. Wij denken dat het model dat AWS en Google hanteren ook prima werkt. Veel cursussen zijn gratis. Wil je er een officieel erkend examen voor doen, dan moet je een klein bedrag betalen. Ergens tussen de 25 en 150 dollar is redelijk standaard, afhankelijk van de zwaarte van de cursus. Dat zou ruimvoldoende moeten zijn om de kosten van de cursussen te rechtvaardigen.

Komende jaren cruciaal voor Netsuite

De komende jaren worden cruciaal voor Netsuite. Nu is het nog redelijk zelfstandig binnen Oracle en krijgt het de middelen om explosief te groeien. Die kansen moeten wel verzilverd worden. Netsuite moet doorstoten in veel landen om de huidige marktpartijen uit te dagen. Dat zal een pittige strijd worden, maar er zijn veel ingrediënten aanwezig om succesvol te worden.

Mark Hurd, CEO van Oracle, heeft gezegd dat de producten van Netsuite nooit zullen verdwijnen. De algemene verwachting is echter dat Netsuite steeds meer onderdeel van Oracle wordt. Daardoor zal het wat zelfstandigheid verliezen. Wij denken dat de concurrentiestrijd dan een stuk lastiger wordt voor Netsuite. Het moet zich daarvoor al hebben bewezen. Wij gaan het in ieder geval op de voet volgen.