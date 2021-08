Microsoft stippelt de SaaS-toekomst van Dynamics 365 uit

Microsoft timmert inmiddels een aantal jaren aan de weg met Dynamics 365. In het SaaS-portfolio zijn onder meer ERP- en CRM-softwareoplossingen opgenomen. Recent zien we de techgigant echter steeds prominenter investeringen maken en lijkt het de druk op de concurrentie op te willen voeren. Waar gaat Microsoft precies heen met Dynamics 365?

Veel bedrijven vertrouwen al op ERP of CRM van Microsoft. Recente kwartaalcijfers van de techgigant laten bovendien omzetgroei uit Dynamics 365 zien. Het is daarmee een belangrijk product voor Microsoft, al is het lastig om objectief vast te stellen hoe het zich met omzet verhoudt tot concurrentie. Over het algemeen wordt ervanuit gegaan dat SAP, Oracle en Salesforce wat betreft omzet uit enterprise SaaS-apps de markt domineren.

Uiteraard heeft Microsoft genoeg ambities en wil het gewoon verder blijven groeien. Uitbreiding van Dynamics 365 krijgt dan ook volop aandacht. Het recente Inspire-evenement werd daarvoor gebruikt, terwijl CEO Satya Nadella tijdens de financiële cijfers ook het nodige te melden had.

Samenwerken krijgt nieuwe vorm

Wat steeds belangrijker wordt in de huidige markt en economie, is applicaties gebruiken die hybride werken ondersteunen. Collaboration-oplossingen nemen op dit vlak een sleutelpositie in, want die zijn nodig voor virtuele meetings en chatberichten. Gelukkig voor Microsoft kan het hiervoor vertrouwen op zijn Teams-oplossing. De Techgigant ziet deze collaboration-oplossing in combinatie met Dynamics 365 als een krachtig middel om ideeën van werknemers en stakeholders uit te wisselen en vast te leggen tijdens het werken.

Zo kunnen Dynamics 365-gebruikers collega’s via Teams uitnodigen om customer recorders (klantdossiers) te bekijken, eventueel aangevuld met policies om te garanderen dat alleen de juiste medewerkers de gegevens bekijken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als marketing bepaalde zaken van een klant moet bespreken met sales. Zij kunnen onder meerde klantgeschiedenis en een inschatting van de klantrelatie delen, zodat er de juiste context is wanneer de klant benaderd wordt. Voor customer service-medewerkers kan deze integratie eveneens handig zijn, zoals bij het delen van een plan voor het oplossen van problemen.

Door deze functie komt het bij verschillende organisaties voor dat medewerkers tegelijkertijd aanpassingen en aanvullingen aan dossiers doen. Daarom krijgen medewerkers notificaties als er wat binnen een voor hen belangrijk record gebeurt. Hiervoor kunnen gebruikers zelf instellen via welke chats en kanalen en hoe vaak ze notificaties krijgen.

Nadella stipte tijdens de presentatie van de financiële cijfer ook het belang van Teams in combinatie SaaS-apps aan. “De communicatie- en collaborationelementen maken deel uit van de record. En dat maakt denk ik deze nieuwe generatie software mogelijk”, aldus Nadella. “Je ziet dat op twee manieren. Een is dat Teams niet alleen een platform voor Dynamics is, maar ook voor Salesforce, SAP, Adobe en ServiceNow. Zij bouwen allemaal goede integraties in Teams en we zullen dat bevorderen. En Dynamics zelf zal natuurlijk diep integreren met Teams.”

Automatisering neemt prominente rol in

Naast de rol van collaboration ziet Microsoft nog een andere ontwikkeling als cruciaal voor ERP en CRM. Volgens de techgigant moet iedere werknemersfunctie opnieuw worden uitgevonden voor een AI-first world. Hierbij noemt het marketing, sales, customer support en supply chain in het bijzonder. In de SaaS-oplossingen bevinden zich een hoop data, waardoor AI erop toepassen dergelijke beroepen een stap verder kan brengen. Denk aan het beter kunnen plannen of procesautomatisering doorvoeren.

Een simpel voorbeeld van wat AI voor Dynamics 365 in de praktijk betekent, is de recente beschikbaarheid van Intelligent Order Management (IOM). Deze softwareoplossing is er primair voor retailers en bedrijven in consumentengoederen, door hen te ondersteunen bij het beheren en orkestreren van orders. IOM zet voor die ondersteuning onder meer artificial intelligence en machine learning in, om te begrijpen hoe een bedrijf reageert op bijvoorbeeld onverwachte omstandigheden of veranderingen. Vervolgens geeft het aanbevelingen, zodat wat betreft voorraad de juiste aantallen bereikt wordt. Het bestellen wordt daardoor eenvoudiger en verloopt meer geautomatiseerd, wat het werk van de verantwoordelijke voor bestellingen ook weer verandert.

Nadella denkt dan ook dat er volledig nieuwe procesautomatisering plaats gaat vinden. “Een van de mooiste dingen na de pandemie is waarschijnlijk een totaal nieuw hoofdstuk voor een volledige nieuwe suite, van sales, customer service tot marketing en supply chain of digital manufacturing, die allemaal opnieuw geïmplementeerd worden. Er komt een compleet nieuwe cyclus van bedrijfsprocesautomatisering, die AI-first en collaboration-first wordt.”

Microsoft kan voor deze automatiseringsslag tevens het Power Platform bieden. Dit platform valt volgens Nadella in de smaak bij gebruikers (83 procent omzetgroei jaar-op-jaar), mede door de low code en Robotic Process Automation-capaciteiten. Hiermee kunnen gebruikers op een laagdrempelige manier op maat apps en procesautomatiseringen bouwen. Daarnaast maakt Business Intelligence-tool Power BI deel uit van het platform. Deze tools zijn uiteraard op maat gemaakt voor de ERP- en CRM-oplossingen van Microsoft.

Verder bouwen

De toekomst van Dynamics 365 zal dus met name tot stand komen door een focus op collaboration en AI, stelt Nadella. Dat vereist de nodige investeringen die verder gaan dan het toevoegen van integraties en modellen. Zo gaf de CEO tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers aan dat de omnichannel customer service-module er in twee jaar tijd compleet anders uit is komen te zien. “Het is een volledig opnieuw gebouwd omnichannel customer service-systeem, met alle communicatiefunctionaliteit ingebouwd”, aldus Nadella over het opnieuw vormgeven van de software.

Ook doet Microsoft regelmatig overnames voor Dynamics 365, die in vergelijking met andere overnames van Microsoft soms wat minder prominent in het nieuws zijn. Het onlangs gekochte Suplari is daar een voorbeeld van. Hiermee trekt de techgigant de Suplari Spend Intellince Cloud aan, dat gebruikt kan worden voor het beheren, analyseren en optimaliseren van bedrijfsuitgaven. Door deze technologie kan Microsoft mogelijk wat meer de concurrentie aangaan met andere SaaS-leveranciers, bijvoorbeeld SAP heeft met Ariba, Fieldglass en Concur een flink marktaandeel in deze softwarediscipline.

Daarmee is Microsoft op allerlei manieren Dynamics 365 klaar aan het maken voor de toekomst. De basis wordt gelegd door verdere optimalisatie van het portfolio, iets wat volgens de financiële cijfers en CEO Nadella gewaardeerd wordt in de markt. We zijn dan ook benieuwd hoe Microsoft zijn SaaS-portfolio de komende tijd verder gaat positioneren.

