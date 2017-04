‘Google Pixel 2-apparaten krijgen Snapdragon 835 processor’

Mobile

Later dit jaar komt Google als het goed is met zijn opvolgers van de populaire Pixel en Pixel XL-smartphones. Veel is daar nog niet over bekend, al komen er druppelsgewijs berichten over naar buiten. Zo kunnen we vandaag melden dat de toestellen mogelijk voorzien worden van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 835 processor.

Dit meldt de Duitse site WinFuture.de (via Android Authority) op basis van code die het aantrof in het Android Open Source Project. Ook zijn er nu codenamen ontdekt die Google gebruikt voor de toestellen. Het zou gaan om apparaten met de namen Muskie, Walleye en Taimen. Muskie zou binnen Google de codenaam voor de kleinere Pixel zijn, Wlaleye voor de grotere Pixel XL. Verder schijnt Taimen de naam te zijn voor een Pixel-tablet, die nog ontwikkeld moet worden.

Mocht Google erin slagen zijn Pixel-toestellen te voorzien van de Snapdragon 835-processor is dat een knappe prestatie. HTC liet onlangs nog weten dat de chips nauwelijks te krijgen zijn. Om die reden kiezen veel smartphonefabrikanten er dan ook voor hun toestel te voorzien van de oudere Snapdragon 821-processor, zoals HTC dat deed en ook LG met de G6.

Tegen de tijd dat Google komt met zijn Pixel-opvolgers, zouden de leveringsproblemen echter voorbij moeten zijn. Verwacht wordt dat de toestellen niet beschikken over een koptelefoonaansluiting en dat ze in oktober zullen verschijnen. Daarnaast is het nog even de vraag wie de toestellen gaat produceren, HTC nam de productie vorig jaar voor zijn rekening, maar de beschikbaarheid van de toestellen is op zijn zachts gezegd niet optimaal gebleken. Google zou er dan ook verstandig aan doen om te kijken naar een fabrikant die kan voorzien in een betere beschikbaarheid.