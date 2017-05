Gerucht: iPhone 8 krijgt ’s werelds eerste gezichtsherkenningscamera

Mobile

Apple werkt naar het schijnt samen met LG Innotek om elektronische componenten te ontwikkelen voor de iPhone 8. Middels die componenten zou een 3D-camera ontwikkeld worden voor de gezichtsherkenningsfunctie van de iPhone 8. Wellicht dat Apple de vingerafdrukscanner dan geheel achterwege laat bij zijn nieuwe vlaggenschipmodel.

Dit meldt Korea Economic Daily (via The Investor). De 3D-camera zou diepte kunnen registreren, waarmee een belangrijk probleem voor gezichtsherkenning opgelost kan worden. Smartphones die beveiligd kunnen worden met die software, kunnen namelijk nog relatief eenvoudig om de tuin geleid worden. Toen Samsung de Galaxy S8 lanceerde, bleek die software bijvoorbeeld met een foto voor de gek te houden.

Al sinds Apple de Israelische firma RealFace overnam, zijn er geruchten over gezichtsherkenning voor de iPhone 8. Vandaag is dan ook niet voor het eerst dat er een verhaal is over een samenwerking tussen LG Innotek en Apple, om cameramodules te produceren. LG Innotek leverde ook al de dual-camera modules voor de iPhone 7 Plus, dus een uitbreiding van die samenwerking is niet heel vreemd.

Volgens het verhaal van Korea Economic Daily heeft LG zo’n 238,5 miljoen dollar geïnvesteerd in een nieuwe fabriek voor de productie van de modules voor Apple. Dat was naar het schijnt nodig, omdat die 3D-camera kleiner moet zijn dan de camera in de iPhone 7 Plus, waarvoor een nieuwe productielijn nodig was.

In het bericht van de Korea Economic Daily staat dat het een camera aan de voorkant van de iPhone 8 geïntegreerd wordt. Het apparaat zou voorzien worden van een edge-to-edge display, waarbij er geen ruimte meer is voor een vingerafdrukscanner zoals die tot nu toe traditioneel in de Apple-telefoons zit. De TouchID-knop zou helemaal weggelaten worden.

Wat die TouchID-knop betreft zijn er meerdere geruchten. Apple zou de vingerafdrukscanner achter het scherm plaatsen en de knop helemaal achterwege laten. Tegelijk zijn er geruchten dat de scanner naar de achterkant van de smartphone verplaatst wordt. Uit weer andere verhalen blijkt dat de scanner vervangen wordt door gezichtsherkenningssoftware. Dit nieuwe bericht maakt die geruchten in elk geval iets waarschijnlijker.