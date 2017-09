‘Google neemt smartphonetak HTC over’

Business

Google staat op het punt om de smartphonetak van het Taiwanese bedrijf HTC over te nemen. Het bedrijf probeert al tijden om zijn smartphones weer populairder te maken, maar weet daar maar geen verandering in te brengen. En dus zou Google, dat de Pixel-telefoons maakt, interesse hebben.

Dat meldt de DigiTimes vandaag. Volgens de krant heeft HTC zijn best gedaan om met de HTC U11 het tij te keren. Maar: “de telefoon piekte al in juli, waarna de leveringen in augustus scherp daalden”. Daardoor zouden de resultaten nog altijd niet positief zijn en wederom flink gedaald.

Google schijnt meer te willen doen met zijn Pixel-telefoons dan alleen eens per jaar twee modellen uitbrengen. Daarvoor heeft het kennis op het gebied van ontwerpen en fabriceren van smartphones – precies dat heeft HTC in huis. Tegelijk moet dat laatste bedrijf iets doen om het tij te keren.

Verkoop VR-divisie

Eind vorige maand hoorden we nog dat HTC overweegt om zijn VR-divisie te verkopen, om zo het tij te keren. Toch is het de vraag hoe verstandig dat zou zijn – de Vive headset doet het prima op de markt. Die verkoop is volgens de DigiTimes nu van de baan, maar in plaats daarvan zou de smartphonedivisie dus verkocht worden.

HTC en Google werken al jaren samen. Zo maakten ze in 2010 samen de Nexus One en vorig jaar mocht Google de Pixel-telefoons fabriceren. Dit jaar schijnen er nog de Pixel 2-toestellen te komen, wederom door HTC in elkaar gezet. Overigens wordt er nog een mogelijkheid genoemd: Google zou ook strategisch partner van HTC kunnen worden.

De grote vraag is nu wat HTC zal doen. Er gaan al jaren geruchten rond een eventuele verkoop van in elk geval de smartphonedivisie. Dat het maar geen positieve resultaten weet te boeken, sterkt die in elk geval wel.