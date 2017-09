Microsoft houdt op 3 oktober evenement rond mixed reality

Business

Microsoft houdt volgende maand een evenement rond Windows Mixed Reality. De softwaregigant zal op 3 oktober in San Francisco een presentatie houden en biedt daarin een kans “om te zien wat de toekomst van Microsoft brengt.” Kinect- en HoloLens-uitvinder Alex Kipman is een van de sprekers op het evenement.

Wat er tijdens het evenement precies gepresenteerd wordt, is nog niet bekend. De kans lijkt groot dat Microsoft zich focust op de verschillende Windows Mixed Reality headsets, die vanaf 17 oktober in de winkel liggen. Een aantal van die headsets komen tegelijk met de Windows 10 Fall Creators Update op de markt.

Eerste headsets

De eerste headsets die Microsoft uitbrengt met hardwarepartners, komen van bedrijven als Acer, HP, Dell en Lenovo. De prijzen daarvan lopen flink uiteen, van 299 tot 450 dollar. De headsets zijn allemaal voorzien van schermen met resolutie van 1.440 bij 1.440 pixels en maken standalone ervaringen mogelijk.

In dit geval houdt dat in dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van externe sensoren voor plaatsbepaling van de gebruiker van de headset. De gedachte is dat de headsets, die een combinatie van augmented en virtual reality bieden, de technologie voor betaalbare prijzen naar gewone mensen brengt.

Geen HoloLens

Volgens de site The Verge zal er tijdens het evenement in elk geval geen nieuwe HoloLens gepresenteerd worden. De opvolger van de augmented reality headset is al enige tijd in ontwikkeling, maar Microsoft schijnt er nog niet klaar voor te zijn om die de markt op te brengen.

De HoloLens zal, als die er komt, een speciale AI-chip hebben en mogelijk pas tegen eind 2019 op de markt gebracht worden. Microsoft zou zo lang willen wachten omdat er nauwelijks concurrentie is op de AR-markt en het bedrijf daardoor alle tijd kan nemen om zijn technologie uit te ontwikkelen.