SAP lanceert SAP CIAM voor veilige en betrouwbare verwerking van data

SAP heeft het nieuwe Customer Identity en Access Management (CIAM) gelanceerd voor B2B-organisaties. Met de oplossing is het mogelijk om partner- en klantdata te beheren aan de hand van veilige consent en identity & access control, met ingebouwde autorisatieprocessen.

Met de oplossing worden klanten geholpen om derde partijen toegang te geven dot brondata, zonder dat daar de privacy mee wordt geschonden. Niet iedereen krijgt namelijk zomaar toegang tot data. Die toegang wordt alleen verschaft aan de juiste mensen en alleen tot bepaalde data.

De CIAM-oplossing kan volgens SAP de gehele levenscyclus van partner- en klantidentiteiten beheren. Zo worden voorkeuren en consent van klanten gedurende de gehele levenscyclus gemonitord, waarmee databeveiliging en privacy compliance gewaarborgd blijven.

Ook wordt de toegang voor geautoriseerde klanten en partners eenvoudiger. IT-complexiteiten worden weggehaald met access control gebaseerd op het zakelijk beleid en organizational access management. De oplossing is volgens SAP bovendien voor iedere bedrijfsgrootte beschikbaar, of het nu om honderd of miljoenen digitale profielen gaat.

Sapphire Now

SAP heeft tijdens zijn jaarlijkse Sapphire Now-congres vorige week ook diverse updates aangekondigd voor zijn al bestaande producten. Zo krijgt innovatieplatform Leonardo nieuwe diensten voor het automatiseren van processen en een uitgebreide interoperabiliteit met AWS IoT.

Ook werd Hana Cloud Services aangekondigd, die de kracht en prestaties van de HANA-database naar de cloud gebracht moeten worden. HANA Enterprise Cloud wordt op zijn beurt nu ook als volledig beheerde dienst aangeboden op de cloud van Google. En het relatief nieuwe C/4HANA krijgt nieuwe cloud-functies bedoeld om de training voor verkoop- en klantrelatieteams te verbeteren, en communicatie tussen werknemers en partners te versterken.

Ook werd het nieuwe Experience Management aangekondigd met tien nieuwe oplossingen. Deze suite moet experience data combineren met operationele data, waarmee de vier kernervaringen van bedrijven – klanten, werknemers, product en merk – gemeten en verbeterd moeten worden.