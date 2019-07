VMware neemt Bitfusion over voor virtualisatie AI accelerators

VMware heeft aangekondigd Bitfusion over te nemen. Bitfusion is een Amerikaans bedrijf dat een elastic en virtueel besturingssysteem heeft ontwikkeld voor hardware accelerators. Het is onduidelijk hoeveel geld er bij de overname gemoeid is.

VMware wil de technologie van Bitfusion na de overname inzetten om kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning-gebaseerde workloads on premise en in hybride cloud-omgevingen te ondersteunen, schrijft ZDNet. Het platform wordt geïntegreerd in het vSphere-platform.

Er zijn nu al diverse hardware-architecturen, GPU’s, FPGA’s en ASIC’s die gebruikt kunnen worden om AI-gebaseerde workloads aan te sturen. Die architecturen worden echter ingezet met bare-metal-praktijken. VMware stelt nu dat dit een perfecte kans is om ze te virtualiseren. Dat moet leiden tot “meer gedeelde resources en verminderde kosten”.

Het software-platform van Bitfusion ontkoppelt specifieke fysieke resources van de servers waar ze in de omgeving aan verbonden zijn. De focus ligt op GPU’s, maar het platform kan ook ingezet worden om andere accelerators als FPGA’s en ASIC’s te ondersteunen. Ook werkt het op verschillende AI-frameworks, clouds, netwerken en formats als virtuele machines en containers.

Veel overnames

VMware neemt de afgelopen tijd meerdere bedrijven over. Zo zei het bedrijf in mei dat het Bitnami overneemt. Bitnami biedt ready-to-use versies van populaire open source-applicaties aan. Met de overname wil VMware zijn multiclous-strategie uitbreiden. Met de overname moet het bedrijf hoger op de stack kunnen komen en een grotere rol kunnen spelen in de applicatie-omgevingen van klanten. De gratis versie van de applicatie-library van Bitnami blijft toegankelijk voor ontwikkelaars.

Daarnaast zei VMware in juni plannen te hebben om Avi Networks over te nemen. Avi Networks biedt application deklivery-diensten aan grote enterprises in een multi-cloud fabric. VMware wil datacentra met de overname zijn Virtual Cloud Network-visie verder ontwikkelen. Daarnaast worden de ingebouwde load balancing-mogelijkheden aangeboden als onderdeel van het NSX Data Center.