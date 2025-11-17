Agentforce Commerce krijgt nieuwe functies voor productverkoop

Salesforce komt met een grote update aan voor Agentforce Commerce. Het platform krijgt functies waarmee retailers zowel op eigen kanalen als via consumentenplatforms als ChatGPT producten kunnen verkopen.

Het online verkeer dat door AI-assistenten wordt aangedreven, steeg in de eerste helft van 2025 met 119 procent. Deze enorme groei zorgt voor een fundamentele verschuiving in de manier waarop consumenten producten vinden en kopen. Salesforce verwacht dat AI-agents tijdens Cyber Week verantwoordelijk zijn voor 21 procent van alle wereldwijde bestellingen.

Met de nieuwe mogelijkheden kunnen retailers hun productcatalogi binnenkort koppelen aan ChatGPT. Dankzij de integratie met het Agentic Commerce Protocol (ACP) komen producten direct beschikbaar in de chatbot. Consumenten kunnen dan aankopen doen zonder de conversatie te verlaten.

De checkout verloopt via een samenwerking met Stripe. Die betaaldienst zorgt voor naadloze, directe transacties binnen AI-platforms. Ook heeft Salesforce een partnership met Google afgesloten voor het Agent Payments Protocol (AP2), dat veilige betalingen mogelijk maakt over verschillende platforms heen.

Gepersonaliseerde shopping op eigen kanalen

Op de eigen kanalen van retailers krijgen AI-agents een prominentere rol. De functie Guided Shopping helpt klanten met gepersonaliseerde productaanbevelingen en kan gesprekken voeren in zeven talen. De prestaties zijn verdubbeld ten opzichte van eerdere versies.

In fysieke winkels krijgen medewerkers ondersteuning van Agentforce Actions for POS. Deze functie biedt contextuele productinformatie en loyaliteitsgegevens, zodat personeel klanten beter kan adviseren.

Data 360 Zero Copy Access for Commerce verbindt storefront-, marketing- en servicedata met real-time klantprofielen. Hierdoor kunnen retailers persoonlijker communiceren en een consistente ervaring bieden over alle contactmomenten.

Automatisering achter de schermen

Naast de klantkant introduceert Salesforce ook verbeteringen voor interne processen. Order Routing for Order Management optimaliseert de verwerking van bestellingen door automatisch de meest efficiënte route te kiezen. Dit moet kosten verlagen en omzet verhogen.

Agentforce Actions for Merchandising voert merchandisingtaken autonoom uit. Het systeem past zoekresultaten aan op basis van catalogusdata en real-time inzichten. Producten kunnen automatisch worden gepromoot of juist minder zichtbaar gemaakt.

Retailers zien resultaten

Pandora en Pacsun behoren tot de eerste gebruikers van het uitgebreide platform. Bij Pandora zorgde automatisering van veelgestelde vragen voor een stijging van 10 procent in de Net Promoter Score. AI-aanbevelingen op de webshop leidden tot hogere bestellingen en een gestegen gemiddelde bestelwaarde.

Pacsun richt zich vooral op jongere doelgroepen. Het merk wil via ChatGPT Gen Z en Gen Alpha bereiken met shoppable ervaringen die aansluiten bij hun digitale gedrag. “We geloven dat de integratie van Agentforce Commerce met OpenAI een krachtige kans biedt om onze producten uit te breiden naar AI-platforms”, zegt Chief Digital & Information Officer Shirley Gao.

Guided Shopping is vanaf nu algemeen beschikbaar. Order Routing for Order Management komt in de winter van 2026. Agentforce Actions for Merchandising gaat in dezelfde periode in bèta, terwijl Agentforce Actions for Point-of-Sale in het voorjaar van 2026 als pilot start.

Salesforce positioneert zich met deze update als het enige platform dat digitale commerce, kassasystemen en orderbeheer volledig integreert. De verbinding met Sales, Service en Marketing moet retailers helpen om zowel nieuwe klanten te werven als bestaande klanten loyaal te houden.

Tip: Salesforce’s Agentforce gelanceerd met torenhoge verwachtingen