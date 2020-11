Mark Zuckerberg ziet internetwetten graag flink veranderen

Facebook-CEO Mark Zuckerberg heeft gezegd dat hij wil dat de internetwetten worden aangepast. Hij wil graag Section 230 laten aanpassen, een gedeelte van de Communications Decency Act dat te maken heeft met de bescherming van sites.

Mark Zuckerberg van Facebook, Sundar Pichai van Alphabet en Jack Dorsey van Twitter zijn vier uur lang ondervraagd door de Amerikaanse overheid. De drie mannen zijn de bazen van de grootste Amerikaanse sociale media ter wereld en de senaat wil het fijne weten van hun manier van werken, zeker met de Amerikaanse verkiezingen voor de deur.

Section 230

Het idee is dat er wordt gekeken of die Section 230-beveiligingen misschien iets te veel macht verschaffen aan grote techbedrijven. Dorsey vindt dat Twitter juist goed bezig is met transparantie en een algoritmevrije tijdlijnsoptie. Facebook prijsde zichzelf voor zijn ondersteuning op het gebied van stemmen en journalistiek. Pichai is natuurlijk erg te spreken over de grote hoeveelheid gratis diensten die Google biedt, schrijft TheVerge.

Echter is dat niet het enige wat de mannen te vertellen hadden. Google en Twitter menen dat Section 230 eigenlijk niet moet worden aangepast en zo wel, dat hier heel goed over moet worden nagedacht. Facebook staat er echter helemaal anders in.

Zuckerberg

Zuckerberg zei: “Het debat over Section 230 laat zien dat mensen van alle politieke overtuigingen niet tevreden zijn met de status quo. Mensen willen weten dat bedrijven de verantwoordelijkheid nemen voor het bestrijden van schadelijke inhoud – vooral illegale activiteiten – op hun platforms. Ze willen weten dat wanneer platforms inhoud verwijderen, ze dit eerlijk en transparant doen. Plus, ze willen ervoor zorgen dat platforms ter verantwoording worden geroepen. Het veranderen is een belangrijke beslissing. Ik ben echter van mening dat het Congres de wet moet bijwerken om er zeker van te zijn dat deze werkt zoals bedoeld.”

Facebook ondersteunt nu juist transparantie en industriebrede samenwerking, iets waar het eerder juist niet helemaal zo voor was. Misschien dat Facebook wel het PACT Act zal ondersteunen, waarmee bedrijven hun moderatie-standaarden helder moeten maken en een officieel systeem moeten bouwen waarmee formeel posts kunnen worden verwijderd. Als de rechter bepaalt dat een post moet worden verwijderd, dan moet dit bovendien binnen 24 uur worden gedaan.

Facebook

Facebook maakt zich wederom niet populair met de uitspraken. Er zijn experts die menen dat Facebook een einde wil maken aan ‘open internet’. Helaas kon het gesprek daar nagenoeg niet over gaan, omdat de senatoren vooral wilden praten over individuele moderatiebeslissingen. Een senator vroeg zelfs wie het lef had om Dorsey te verkiezen Twitter te runnen. Toch lijkt het er wel op dat Section 230 gaat veranderen, al zal dat mogelijk een kleinere aanpassing zijn dan Zuckerberg in gedachten heeft.

