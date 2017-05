JPMorgan: iPhone 8 wordt in juni al gepresenteerd

Mobile

JPMorgan claimt in een nieuwe analyse dat “de kans groot” is dat Apple de iPhone 8 al in juni tijdens de WWDC onthult. De Amerikaanse bank zegt dat het apparaat wel pas in de herfst in de verkoop gaat. Heel waarschijnlijk klinkt het verhaal van de grote zakenbank overigens niet.

In de analyse schrijft de zakenbank dat investeerders een relatief zwakke zomer moeten verwachten omdat consumenten zouden willen wachten op de volgende grote release. Die zou pas in de herfst verkocht worden, maar al in juni onthuld. Hoeveel waarheid er in de claim zit is maar de vraag, want een onthulling in de herfst zou indruisen tegen het releasepatroon van Apple.

Sinds in 2010 de iPhone 4 gepresenteerd werd, bewaart Apple onthullingen tot de herfst. Het zou ook niet per se een slimme zet zijn van Apple, want als de telefoon echt pas in de herfst gekocht kan worden, zullen er wellicht meer mensen wachten met het kopen van een nieuw toestel. Dan zou er grote negatieve invloed zijn deze zomer, waar Apple al te maken heeft met teruglopende verkopen van de iPhone.

Ook dient opgemerkt te worden dat er veel meer geruchten zijn die wijzen op uitstel. Apple zou met het maken van de iPhone 8 tegen een aantal problemen aanlopen en het apparaat wellicht pas in de loop van november op de markt brengen. Het zou dan wel in september onthuld worden. Dat klinkt geloofwaardiger dan een presentatie in de loop van juni en een release in oktober of november.

Geruchten over de eigenschappen van de iPhone 8 zijn er uiteraard genoeg. Apple zou het design flink op de schop nemen en er een 5,8-inch OLED-display in bouwen. Het zou gaan om een edge-to-edge display, waardoor het toestel niet veel groter moet worden dan een 4,7-inch iPhone op dit moment is. Recente geruchten wijzen op een vingerafdrukscanner en frontcamera die onder het scherm geïntegreerd worden om te voorkomen dat er nog brede schermranden zijn. Ook zijn er verhalen over draadloos laden, verbeterde waterdichtheid en een vernieuwde dubbele achtercamera.

De WWDC wordt op 5 juni afgetrapt. De verwachting is dat Apple dan iOS 11, macOS 10.13, watchOS 4 en tvOS 11 presenteert. Wat hardware betreft, lijkt het waarschijnlijker dat Apple in juni zijn concurrent voor de Amazon Echo onthult.