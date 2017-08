‘Apple presenteert iPhone 8 op 12 september’

Mobile

Het was een van de weinige zaken die we nog niet wisten rond de iPhone 8: de dag waarop Apple het toestel zou presenteren. Nu lijkt ook dat bekend te zijn. Naar het schijnt organiseert Apple op 12 september een presentatie waarop het dit toestel, evenals de iPhone 7s en 7s Plus presenteert.

De datum wordt gemeld door de site Mac4Ever, dat zegt de informatie van Franse telecomproviders gekregen te hebben. De providers zouden al druk bezig zijn met het plannen van marketingcampagnes voor het apparaat en om die reden al weten wanneer het apparaat gepresenteerd wordt.

Gezien het feit dat Apple voorgaande jaren ook meestal op de tweede dinsdag of woensdag van september zijn nieuwe telefoons presenteerde, lijkt dit geen onwaarschijnlijke datum. Een uitnodiging voor de presentatie wordt volgende week verwacht, dus dan weten we zeker wanneer de nieuwe iPhones onthuld worden.

Toch weten we al veel…

Ondanks dat de officiële presentatie van de nieuwe iPhone nog moet komen, weten we al vrij veel over het toestel. Apple gaf per ongeluk de broncode van de HomePod vrij, die draait op iOS 11 en daardoor ook details bevat over de functionaliteiten van de iPhone 8. Zodoende werd het design van het toestel bekend en weten we nu dat het scherm de voorkant van de OLED-telefoon geheel bedekt. Er is enkel bovenin een uitsparing voor onder meer een infraroodsensor, een camera en een speaker.

Ook leerden we dat de iPhone 8 voorzien is van gezichtsherkenning en dat het toestel vermoedelijk geen vingerafdrukscanner krijgt. Als die er is, zal dat aan de achterkant van het toestel zijn, maar daarover doen uiteenlopende verhalen de ronde. Apple zou de vingerafdrukscanner liever onder het scherm hebben geplaatst, maar die technologie schijnt nog niet klaar te zijn voor commercieel gebruik. Daarom zou Apple dan ook volop inzetten op die gezichtsherkenning, die als “veiliger en sneller” wordt omschreven.

Een gebogen scherm, waar lange tijd geruchten over rondgingen, schijnt er niet te komen bij de nieuwe iPhone. Tot slot hoorden we dat de iPhone 8 duur wordt. Dat komt omdat fabrikanten van de schermen een laag succespercentage schijnen te hebben, waardoor deze duurder zijn. Dat heeft direct gevolgen voor de prijs van de iPhone 8, die rond de 1.000 dollar schijnt te liggen en in euro’s dan nog duurder wordt.